Reconfinement : à Colmar, bientôt une plate-forme de vente sur internet pour les commerçants locaux

Pour faire face aux mesures de reconfinement et aux fermetures de magasins non essentiels, l'association de commerçants "Les Vitrines de Colmar", prépare une plate-forme numérique, pour réaliser des achats en ligne. L'idée est de soutenir le commerce local, pendant cette période délicate.

Alors que de nombreux commerces "non essentiels" ont fermé leurs portes à cause du reconfinement. A Colmar, les commerçants s'organisent et vont mettre en place autour du 20 novembre, une plate-forme de vente sur internet. Vous pourrez faire vos achats en ligne en plein confinement.

On pourra y retrouver tous les produits des commerçants locaux. Cela ira de la paire de chaussures, au petit objet de déco ou encore de la vente à emporter. Le projet est lancé par "Les Vitrines de Colmar", principale association de commerçants, elle regroupe plus de 250 commerçants.

Les commerçants de Colmar se réinventent

La plate-forme sera mise en ligne sur le site des "Vitrines de Colmar." Elle permettra de faire ses achats en ligne, puis de retirer ses produits chez les commerçants ou de se faire livrer.

Capture page Facebook des Vitrines de Colmar - Les vitrines de Colmar

Reportage sur cette future plate-forme d'achat en ligne des "Vitrines de Colmar" Copier

"Le commerce local, c'est pas ringard. Il se réinvente, se modernise. Nous aurons les mêmes outils de consommation que sur le net," assure Céline Kern-Borni, la présidente des "Vitrines de Colmar".

De nombreuses demandes des commerçants

Depuis le premier confinement, la baisse du chiffre d'affaire et la baisse du nombre de touristes, les boutiques du centre-ville sont fragilisées. Cet outil est très prisé par les commerçants de Colmar. Il y a déjà beaucoup de candidatures, pour figurer sur le site. Ce sera le cas chez Caroline Fisher, elle tient un magasin de décoration, "Inspiration Design", à Colmar. _" Je vais mettre des poupées, du petit mobilier, des vases, tout ce qui peut-être utile pour décorer son intérieur,"_explique la jeune femme.

Comme le marché de Noël est annulé, vous trouverez aussi sur le site, les produits des commerçants des chalets.