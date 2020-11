Confinement : à Croisy-sur-Andelle, Hélène rouvre son relais routier avec beaucoup d'incertitudes

Une poignée de restaurants routiers peuvent rouvrir leurs portes depuis ce week-end. Les autorités préfectorales en ont autorisé cinq en Seine-Maritime et six dans l'Eure. Ils ont le droit désormais d'accueillir des chauffeurs uniquement de 18 heures à 10 heures. L'établissement "Chez Colette", situé à Croisy-sur-Andelle, petit village entre Rouen et Gournay-en-Bray, en fait partie. De quoi étonner la gérante elle-même, qui reçoit d'ordinaire très peu de chauffeurs.

Aucun appel de la préfecture

C’est samedi soir que Hélène Vallot apprend la nouvelle : son établissement est concerné par la réouverture. Elle le sait, non pas par les services de la préfecture, qui ne l’appelleront pas, mais par la presse. C'est une grande surprise. "Cela aurait été judicieux que le gouvernement et la préfecture nous préviennent, cela bien avant de l'annoncer. J'ai été en contact avec la DREAL [direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement] le vendredi. On m'a posé des questions mais on ne m'a jamais stipulé que c'était pour une réouverture", s'étonne la gérante.

Elle doit donc s'organiser en vitesse. "J'ai dû courir partout le lundi. J'avais plus de stocks forcément. Il fallait que je me réapprovisionne. Or qui dit confinement pour les professionnels de la restauration, dit confinement pour les fournisseurs. Ils assurent le minimum syndical. J'y ai passé ma journée", explique Hélène qui doit gérer en plus les parties tabac et presse de son établissement.

Très peu de routiers passent sa porte

Hélène Vallot a du mal à comprendre pourquoi son restaurant a été choisi. "Les routiers représentent à peu près 15% de notre clientèle. Je suis donc étonnée mais contente de pouvoir retravailler. Nous sommes plus une brasserie de clients habitués, de commerçants, d'agents de chantier". Depuis la réouverture lundi seulement cinq chauffeurs routiers ont franchi les portes de son restaurant.

Une situation qui l'inquiète. "Si j'ouvre le soir il faut que ce soit rentable pour moi ! C'est très compliqué et puis même vis-à-vis des fournisseurs je réduis au maximum mes achats mais c'est difficile de négocier des tarifs commerciaux intéressants". Elle aimerait pouvoir ouvrir le midi. "Il y a des routiers qui viennent consommer également le midi. Ces clients là, ces habitués, ils venaient avant le confinement, en temps normal. On aurait pu toucher plus de monde".

La gérante craint également de ne pas pouvoir bénéficier des aides de l’Etat du fait de cette réouverture.

Liste des relais ouverts pour les routiers

Dans l'Eure

Le Relais de la Bretagne , 1 route de la côte fleurie, carrefour de la Bretagne, 27300 Boissy-Lamberville

, 1 route de la côte fleurie, carrefour de la Bretagne, 27300 Boissy-Lamberville Le Caen-Paris , Carrefour de la Maison-Brûlée, 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville

, Carrefour de la Maison-Brûlée, 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville International Hôtel , 1 route nationale 13, 27120 Chaignes

, 1 route nationale 13, 27120 Chaignes Relais 154 , 2 rue du puits bouillants, 27240 Thomer-la-Sogne

, 2 rue du puits bouillants, 27240 Thomer-la-Sogne Hildeboudus , 2 zone d’activité Écoparc, 2 allée de Brelondes, 27400 Heudebouville

, 2 zone d’activité Écoparc, 2 allée de Brelondes, 27400 Heudebouville Relais d’Armentières, 23 route nationale 12, 27820 Armentières-sur-Avre

En Seine-Maritime