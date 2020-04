Confinement à Dijon : les commerces du centre-ville lancent un site internet 100% local

Pour face au confinement et à ses conséquences économiques, Shop in Dijon lance un site internet pour permettre au client de commander des produits locaux, directement vendus par les commerçants du centre ville. Le site, qui ouvre ce lundi, livre à domicile.

Lundi 6 avril, à 16h00, Shop In Dijon lance un site internet 100% local. La fédération des commerçants et artisans dijonnais réagit face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Le but de ce site : acheter sur internet des produits proposés par tous les commerçants du centre-ville de Dijon et se faire livrer à domicile.

Gastronomie, prêt-à-porter, décoration

Le site internet propose des produits de la gastronomie bourguignonne, mais aussi des pièces de prêt-à-porter ou encore de la décoration. Selon la fédération, tous les secteurs d’activité du commerce physique dijonnais sont disponibles en ligne, 7J/7, 24h/24.

Tous les produits sont livrés à la maison par des entreprises dijonnaises, précise Shop in Dijon. Ensuite La Poste prendra le relai pour la livraison en France.

Pour ce lancement, une vingtaine d’entreprises locales ont répondu à l’appel de la Fédération : Cavistes, Chocolatiers, Confiseurs, Décorateurs, Prêt-à-porter, Electroménager, apéritif à emporter, et même des chèques cadeaux.

3 produits par commerce

Le principe est simple : 3 produits par commerce, précise la fédération des commerçants. Une fois les produits sélectionnés, le consommateur choisi de retirer en magasin, de se faire livrer l’ensemble de son panier à l’agence Shop In Dijon ou de se faire livrer chez soi.

Un site lancé après le mouvement des Gilets jaunes

"La market place du centre-ville de Dijon a été pensée et financée grâce au plan de relance Post Gilets Jaunes négocié entre l’association nationale Commerçants et Artisans des Métropoles de France, siégeant à Shop In Dijon, et l’Etat, précise le communiqué de presse. C’est aujourd’hui plus qu’une nécessité quand l’Etat oblige une majorité de secteurs d’activité à ne plus travailler."