Confinement à Laval : de nombreuses familles s'alimentent grâce au Camion du cœur

C'est une scène malheureusement devenue habituelle, dans le quartier des Fourches à Laval. Une centaine de personne faisant la queue devant le camion du Cœur. Les bénévoles leur distribuent des sachets de denrées alimentaires. Pas de plats chauds mais des légumes par exemple. Depuis le début du confinement, le nombre de bénéficiaires a presque quadruplé pendant la maraude de l'association. "Près de 400 personnes sont aidées aujourd'hui à Laval" explique la présidente des Restos du Cœur.

D'ordinaire, les bénévoles accompagnent le plus souvent des sans domiciles fixes et des réfugiés. Aujourd'hui, de plus en plus de familles ont besoin des Restos du Cœur. Les raisons sont simples : avec des revenus amoindris par le confinement (baisse des salaires, chômage) et la nécessité de nourrir les enfants y compris le midi, alors qu'ils allaient à la cantine, la marge de manœuvre financière de certains parents est très courte. "C'est très difficile de gérer leur budget" constate Odile Leclerq.

La ville à la rescousse

Des travailleurs sociaux du centre communal d'action sociale (CCAS) sont allés dernièrement à la rencontre des bénévoles des Restos du Cœur et de leurs bénéficiaires. "Beaucoup de personnes n'ont plus de droit et donc on arrive à ce moment-là à reprendre contact avec eux et à renouveler leur demande assez rapidement" ajoute Gwendoline Galou, adjointe aux solidarités à la mairie de Laval. Pour aider les familles les plus modestes, dont les enfants mangeaient à la cantine, la municipalité va leur verser une aide spécifique. Elles sont 1.251 sur Laval. Une aide versée sur la base de 28 jours scolaires impactés par la crise sanitaire (du 16 mars au 7 mai). Cela représente une somme de 84€ par enfant pour le quotient familial 1 et 70€ par enfant pour le quotient familial 2.