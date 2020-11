Confinement : à Orléans ces restaurateurs qui renoncent à la vente à emporter

A Orléans, des restaurateurs arrêtent la vente à emporter et les livraisons à domicile mises en place depuis deux semaines. Leurs établissements, fermés à cause du confinement, c'était le moyen de poursuivre une activité. Mais les commandes ne sont pas suffisantes.

Ils jettent l'éponge. A Orléans des restaurateurs renoncent à la vente à emporter et aux livraisons à domicile. Une formule qu'ils sont nombreux à avoir mis en place depuis le 30 octobre à cause du reconfinement qui les a contraint à fermer leurs établissements. Mais ces chefs-cuisiniers le constatent, les commandes ne sont pas suffisantes.

Nabil Attar, chef du restaurant gastronomique "Narenj" rue de Bourgogne à Orléans - Lydie Lahaix

Nabil Attar tient le restaurant gastronomique syrien "Narenj" situé rue de Bourgogne à Orléans, il envisage aujourd'hui de fermer complètement son établissement car cette activité de vente à emporter pour le moment ne fonctionne pas. "Lors du premier confinement, nous avions bien travaillé dès le premier jour, sept jours sur sept, midi et soir les commandes marchaient bien, même si j'étais seul à travailler (ses quatre salariés étaient en chômage partiel) cela nous avait permis de continuer à payer le loyer et les charges, mais cette fois c'est différent".

Pas plus de 2-3 commandes par jour

La première semaine (début novembre) "cela s'est très mal passé" explique le chef, "je me suis dit les gens ont fait leurs courses, ils vont cuisiner chez eux et ensuite ils reviendront". Sauf qu'aujourd'hui les commandes ne décollent toujours pas, 2 à 3 par jour contre 10 à 15 en mars dernier. Nabil Attar a décidé de se laisser encore un peu de temps , il regroupe désormais ses jours de travail et les plats qu'il propose à ses clients, pas question pour lui de continuer à cuisiner sans vendre.

"C'est fatigant pour le moral , je ne baisse pas les bras, mais continuer dans ces conditions c'est perdre plus d'argent qu'on en gagne. Et puis je n'utilise que des produits frais, donc si je ne vends pas, à moins de donner à des associations (ce qu'il a fait durant le premier confinement, il avait aussi cuisiné pour le personnel du CHR d'Orléans et pour les pompiers) c'est du gaspillage alimentaire et je n'aime pas cela".

Une vente à emporter non-rentable

Hussein Abou-Ghaida est lui aussi installé dans le centre-ville d'Orléans. Et il préfère carrément arrêter dès maintenant l'activité à emporter de son restaurant libanais "Tawouk et Falafel", situé place de Gaulle. Il vient d'ailleurs de stopper les commandes à retirer sur place, midi et soir, pour limiter les pertes explique-t-il.

Arrêt de la vente à emporter, le restaurant restera fermé - Lydie Lahaix

Même chose pour les livraisons à domicile "car il y a des commissions à payer, en plus des charges et de mes salariés (il en a 4 à Orléans et 9 autres dans son restaurant du même nom à Saran) au final tout cela ne rapporte rien, je préfère fermer plutôt que de mettre en péril ma société". Pour lui aussi, le moral en a pris un coup, même s'il reste optimiste sur l'avenir de son établissement, Hussein Abou-Ghaida le reconnait, "actuellement je n'ai plus trop de motivation, mais je ne lâche pas l'affaire".

Hussein Abou-Ghaida devant son restaurant Tawouk et Falafel, place de Gaulle à Orléans - Lydie Lahaix

Après avoir bien travaillé durant tout l'été, ces deux chefs-cuisiniers Orléanais s'attendaient au reconfinement et à toutes ses contraintes. Ils savent que la réouverture totale de leurs restaurants n'est pas pour demain, ils espèrent juste aujourd'hui que cela ne dure pas trop longtemps.