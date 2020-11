Confinement : A Saint-Léonard de Noblat, la présidente des commerçants adresse une lettre à Emmanuel Macron

Elle n'accepte pas la fermeture de tous les petits commerces non-alimentaires pendant le reconfinement. Carole Pagès, présidente des commerçants de Saint-Léonard de Noblat, vient d'adresser un courrier à Emmanuel Macron pour défendre les magasins ruraux et de centre-ville.

En ville, dans les petits bourgs, à la campagne, la fronde des commerçants contre la fermeture imposée des magasins non-alimentaires pendant le confinement est générale. "J'ai rappelé au président de la République que les magasins de proximité sont l'âme de ce pays, la lumière et le visage de la France ! " lance Carole Pagès, présidente des commerçants de Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne, invitée de la matinale de France Bleu Limousin ce mardi. Elle vient d'adresser une lettre à Emmanuel Macron pour plaider la cause des petits commerces.

Il faudrait bloquer l'activité des plateformes internet

La représentante des commerçants ruraux se réjouit tout de même de la décision de fermer les rayons de produits non-essentiels dans les grandes surfaces. "C'est déjà une mesure qui montre que nous avons été entendus, dans un souci d'équité car la grande distribution pouvait continuer à travailler en novembre et décembre qui sont des mois cruciaux pour le non-alimentaire" souligne Carole Pagès. Mais pour elle, le problème reste entier vis-à-vis des plateformes de vente par internet, qui représentent à ses yeux une véritable menace à l'approche de Noël. "Oui, il faudrait bloquer leur activité ! " affirme-t-elle.

Un "click and collect" made in Saint-Léonard de Noblat

Pourtant, depuis quelques jours, plusieurs sites de vente en ligne proposent aux petits commerçants de les héberger à frais réduits pendant la durée du confinement. Un geste louable aux yeux de Carole Pagès mais "c'est aussi mettre clairement en concurrence directe nos commerces sur une plateforme immense pour des gens qui ne sont pas habitués à y aller". Mais ce contexte imposé n'est-il pas l'occasion pour les petits commerçants de franchir le pas du numérique ? "Oui c'est vrai" reconnaît la présidente des commerçants miaulétoux, "nous avons justement ouvert un site 'click and collect' à Saint-Léonard de Noblat qui centralise les commerces et les services produits. Mais c'est beaucoup de travail pour la collecte d'informations, de photos et de référencement des produits".

Il est encore trop tôt pour dire si cette initiative va fonctionner dans un territoire rural, "c'est pour ça que l'on demande que l'activité des plateformes soit suspendue le temps que nous soyons combatifs ! " assène Carole Pagès.