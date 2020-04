Confinement : Achetez des bons d'achats pour aider les commerces du tonnerrois dans l'Yonne

Depuis une dizaine de jours, sur la plateforme commerçants-du-tonnerrois.fr , les habitants du tonnerrois peuvent commander des bons d'achats utilisables dès la fin du confinement. Le principe est simple : Vous choisissez le montant de votre bon d'achat (20, 30 ou 50 euros) et le compte du commerçant choisi est crédité. Un apport de trésorerie qui est une vraie bouffée d’oxygène pour les commerces fermés comme l'institut de beauté Angelys à Tonnerre. _"_Je suis super contente explique Marie-laure Neumann-Cler la responsable. Je vais pouvoir commander mon kit d’hygiène qui est assez onéreux et puis cela va me permettre de régler mes factures. En fin de semaine lorsque je reçois mon décompte, c' est tellement émouvant que j'en ai les larmes aux yeux poursuivit la commerçante de Tonnerre. Je suis très touchée car mes clientes me prouvent leur attachement avec des bons d'achats d'une moyenne de 40 euros ce qui est extraodinaire !"

L'institut de beauté Angelys à Tonnerre - Steve Scharwtz

C'est Steve schwartz qui a lancé cette initiative. Ce chef de projet développeur depuis 15 ans a ouvert une boutique de minéraux et bijoux en décembre dernier à Tonnerre. Il s'est dit qu'un peu de trésorerie pour les commerces fermés serait une bonne chose. Aidé par l'Association des Entrepreneurs du Tonnerrois, il a donc monté cette plateforme de vente de bons d'achats en ligne . "C'est mieux qu'une cagnotte solidaire. Je me suis inspiré de ce qui existait déjà au niveau national explique Steve Schwartz, l'idée était de permettre aux commerçants et artisans d'avoir un mouvement de trésorerie sur leur compte pour aider à assumer les charges de l'entreprise, à payer le loyer, le téléphone ou l'électricité.."

Une vingtaine de commerçants de Tonnerre et des villages voisins se sont déjà inscrits sur la plateforme. Ces bons à dépenser en boutique après le confinement sont d'un grand réconfort pour Camilla Patruno, responsable de la libraire Maipiu à Tonnerre : "Cela a été un soulagement incroyable car ces bons d'achats m'ont permis de payer les factures immédiatement. Ce sont mes seules rentrées financières depuis quarante jours, le seul argent frais rentré. C'est donc une lueur d 'espoir pour l'avenir et je suis très reconnaissante envers Steve et mes clients."

En 10 jours, plus de 3500 euros de bons d'achats ont été commandé par une soixantaine de personnes.

Du baume au cœur pour les commerces de proximité se réjouit également Marie-Laure Neumann-Cler, de l institut de beauté angelys. "Cela prouve que les clients tiennent à nous, que les petits commerces de proximité ont toute leur place et que nos clients, du moment ou on leur montre que nous sommes passionnés par notre métier, ils sont là".

La plateforme restera ouverte après le 11 mai pour soutenir les bars restaurants encore fermés. Si vous aussi vous voulez participer ou si vous êtes commerçant . rendez-vous sur commerçants-du-tonnerrois.fr.