Confinement : au Mans, la boulangerie La Panetière contrainte de fermer, faute de clients

C'est un commerce considéré comme essentiel et qui pouvait théoriquement rester ouvert malgré le confinement, pendant l'épidémie de coronavirus. Pourtant, la boulangerie La Panetière, en centre-ville du Mans, baisse le rideau ce jeudi 19 mars 2020, à compter de 13 heures. Jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par le patron Guillaume Livet, en raison du manque de clients. "On ne voit personne", raconte-t-il à France Bleu Maine. "De toute façon, mes 18 salariés sont déjà chez eux, je ne voulais pas les exposer et ça aurait été difficile d'appliquer les mesures barrières. On avait déjà suspendu l'activité restauration rapide".

Guillaume Livet avait poursuivi l'activité boulangerie seul avec son épouse mais il doit se render à l'évidence : "On fait des journées plus longues, pour au final ne rien vendre ou presque. Et on commence à avoir du mal à s'approvisionner en matières premières. C'est angoissant et déprimant, on ne sait pas trop où on va. Mais on se dit aussi qu'il faut faire avec, on verra combien de temps ça durera et on se satisfait déjà d'être en bonne santé".

Guillaume Livet a déjà reçu de nombreux témoignages de sympathie de clients au courant de la fermeture : "Ils me disent qu'ils seront de retour quand ce sera terminé, ça fait chaud au coeur".