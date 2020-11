Confinement : "Beaucoup de commerces ne rouvriront pas" selon le président de la CCI de la Marne

Une volonté et un espoir qui s'évaporent. Les commerces non essentiels seront fermés au moins 15 jours de plus, selon le Premier ministre Jean Castex qui a annoncé le maintien des règles du reconfinement en France. Une décision incomprise par le président de la Chambre de commerce et d'industrie Marne en Champagne, Jean-Paul Pageau, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi 13 novembre.

"Je suis très en colère, dit-il. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement n'a pas pris conscience du risque que peuvent prendre les commerçants et les petites entreprises 'non essentielles'. Ces gens là ne rouvriront pas ou prendront la décision de ne pas continuer leur activité. Que deviendront nos entreprises qui sont déjà très attaquées ?"

Prise en charge des loyers par la région

Pour Jean-Paul Pageau, un assouplissement des règles aurait profité aux commerçants : "J'avais grand espoir que le Premier ministre mette en place de nouvelles conditions pour rouvrir dès lundi. On aurait pu faire des adaptations afin de bien préparer les fêtes de fin d'année."

Les commerces devront donc patienter encore plusieurs jours avant d'accueillir à nouveau des clients. Les plus petits profiteront d'une partie des 55 millions d'euros débloqués par le Grand est. La région prend en charge les loyers de novembre 2020 à janvier 2021.