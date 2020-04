Confinement : Bercy intervient pour aider l'usine de panneaux CF2P de Lure

A Lure en Haute-Saône l'usine CF2P, spécialisée dans la fabrication de panneaux de particules pour meubles en kit est actuellement dans la tourmente en raison du confinement et de l'arrêt économique du Pays. Bruno Le Maire est intervenu pour accompagner l'usine.

Avec le confinement de nombreuses entreprises sont en difficulté. Le président de la république dans son discourt mi-mars avait dit « quoi qu'il en coûte », et on l'a vu pour sauver le groupe Fnac Darty ou Air France l'état se mobilise en garantissant par exemple des prêts bancaires.

L'usine du groupe Parisot CF2P à Lure, qui fabrique des panneaux agglomérées pour meubles en kit est également dans la tourmente depuis son arrêt le 4 avril 2020.

Le directeur général du site, Éric Charriot explique que : "Le confinement décidé progressivement dans tous ces pays dont la France a obligé tous les magasins de meubles à fermer leurs portes, et par effet domino les fabricants de meubles se sont arrêtés, puis CF2P qui fournit la matière première".

Même si cette période d’activité restreinte a été mise à profit pour ajuster les stocks et effectuer des opérations de maintenance dans le but d’être dans de bonnes dispositions au moment de la reprise, la situation ne peut s'éterniser.

Entrée de l'usine CF2P à Lure © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Un appel de Bercy

Interpellé sur la situation du site, Bruno Le Maire a indiqué jeudi matin "je vais regarder attentivement le dossier". Trente minutes plus tard, le téléphone sonnait à Lure, en ligne les services de Bercy.

Toute la journée d'hier l'équipe de direction et Bercy ont travaillé sur la relance de l'activité au plus vite et au déblocage de prêts (qui ne sont pour l'instant pas encore débloqués).

Un programme d'investissement de 10 millions d'Euros, initialement prévu sur 3 ans va être concentré sur 18 mois pour accélérer la compétitivité. Pour compenser les pertes du mois d'avril, l'usine va augmenter sa performance. Avant la fin de l'année de nouvelles installations vont être mises en fonctionnement (accélération de la presse, échangeur thermique).

CF2P, usine de panneaux agglomérés à Lure. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Redémarrage de l'usine lundi 27 avril

Malgré deux semaines de chômage partiel et les difficultés que vont rencontrer les opérateurs pour organiser leur vie familiale (gardes d’enfants, maladie), la direction du site assure qu'un effectif suffisant est aujourd’hui prêt pour redémarrer en trois équipes, au lieu de cinq habituellement. CF2P à Lure emploie 163 personnes.

Le directeur général précise : "Même si le carnet de commande n’est pas revenu au niveau habituel, notamment face à l’arrêt des clients de l’industrie française, il permet un fonctionnement à 70% d’ici quelques jours."

Une relance d'activé rapide indispensable

L'usine sur le site a changé à plusieurs reprises de propriétaire depuis 20 ans, anciennement Isoroy, puis Ikea Industry.

Reprise en 2019 par le groupe P3G, propriétaire de CFP et Parisot Industrie en Haute-Saône, la société annonce l’accroissement de ses performances, du retour à son équilibre financier et aux perspectives commerciales industrielles positive. "Cette usine est très productive, nous avons attiré de nombreux nouveaux clients ; il reste à compléter notre outil pour en faire une des meilleures usines de production de panneaux d’Europe" assure Eric Charriot. Il compte pour cela sur une reprise rapide de l’activité économique et du retour à leur poste de 100% de son personnel.