Confinement, Black friday, Noël : 85.000 colis par jour pour la Poste en Loire-Atlantique et en Vendée

Avec le confinement, le Black Friday à venir et Noël, la Poste croule sous les colis en Loire-Atlantique et en Vendée : elle en distribue entre 40 et 50% de plus qu'une année normale en ce moment.

On s'en doutait, c'est confirmé. Avec le confinement et la fermeture des commerces dits "non essentiels", on envoie et on reçoit énormément de colis. La preuve avec ces chiffres de la Poste : au niveau national, ce sont plus de quatre millions de colis qui sont envoyés chaque jour, soit une hausse de 50% par rapport à une année normale. Et la tendance est la même en Loire-Atlantique et en Vendée, "avec en ce moment 85.000 colis par jour", annonce Michel Nogé, le directeur opérationnel du service courrier-colis en Loire-Atlantique, "soit une hausse entre 40 et 50%".

Jusqu'à 117.000 colis par jour

Et ce n'est pas fini. L'activité va encore augmenter dans les semaines qui viennent pour atteindre un pic vers le 15 décembre. "On s'attend à avoir, à ce moment-là, 117.000 colis à livrer", annonce Michel Nogé.

On a recruté environ 400 personnes en Loire-Atlantique et en Vendée

Et il promet que "tous les colis seront livrés pour le 24 décembre. On est tous mobilisés et on s'est aussi renforcé avec environ 400 personnes recrutées sur la Loire-Atlantique et la Vendée". Mais il nous demande tout de même d'anticiper au maximum les achats et les expéditions, si possible avant le 15 décembre.