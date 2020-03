Confinement : Bordeaux organise l'entraide, 600 bénévoles inscrits en moins d'une semaine

Depuis l'annonce de confinement lundi 16 mars au soir par le président de la République et le ministre de l'Intérieur, les initiatives solidaires affluent. De la solidarité familiale aux annonces sur les réseaux sociaux en passant par les petits mots déposés dans les boîtes aux lettres.

Avant même cette annonce, la mairie de Bordeaux avait lancé un appel aux bénévolats. Jeudi 12 mars, la ville a actualisé sa plateforme jeparticipe.bordeaux.fr en y ajoutant un onglet "entraide covid-19". Mercredi 18 mars à 18 heures, 600 bénévoles s'y étaient inscrits.

On peut y proposer son aide en précisant ses idées, par exemple : faire du soutient scolaire, maintenir le contact avec des personnes isolées, etc. Mais on peut également y inscrire ses besoins, "ce que peu de personnes savent" précise Alexandra Siarri, 2e adjointe au maire chargée de la cohésion sociale et territoriale. "On assiste à une grande volonté de solidarité mais on reçoit encore peu de demandes d'aide, probablement parce que la solidarité familiale fonctionne déjà. On n'en est qu'au début", ajoute l'élue.

Canaliser et organiser les initiatives

L'objectif de cette plateforme : mettre en lien les personnes volontaires avec des habitants ou associations ayant des besoins et surtout canaliser les initiatives. "Les réseaux comme Wanted community et autres [sur les réseaux sociaux, ndlr] fonctionnent déjà très bien, on est en lien avec eux et on essaie via la plateforme de faire en sorte que ces bonnes volontés viennent avant tout en soutien des structures déjà existantes" explique Alexandra Siarri avant d'ajouter : "Par exemple, Les restos du coeur nous ont contacté car ils avaient peur de manquer de bénévoles, on leur en a mis à disposition". Autrement dit préserver les institutions et associations tout en faisant en sorte que les bonnes volontés ne partent pas dans tous les sens. "On voit beaucoup d'annonces pour faire des courses pour des personnes isolées, mais qui dit personne isolée dit souvent personne âgée ou vulnérable ; or il faut y réfléchir avant d'entrer en contact avec elles, au risque de les fragiliser encore plus." détaille l'élue. C'est pourquoi la ville garde le contrôle sur les mises en relation entre individus via la plateforme.