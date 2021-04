Confinement : "c'est un nouveau coup très dur", selon le président du MEDEF Haute-Garonne

Après les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir, les réactions sont nombreuses ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie.

Le président du MEDEF en Haute-Garonne, Pierre-Olivier Nau, a notamment réagi ce matin :

Nous sommes donc confinés pour au moins quatre semaines, a annoncé hier soir le président. Est ce que c'est une catastrophe pour les patrons que vous représentez ?

Pour beaucoup d'entreprises, et notamment les PME, c'est une catastrophe. Un nouveau coup dur, cette mise sous cloche. Parce que travailler à distance, notamment le télétravail pour les PME, les emplois à la maison, est une vraie vraie difficulté. Donc, oui, c'est un nouveau coup dur, vraiment très, très dur. J'en veux beaucoup à Paris de ne pas régionaliser les décisions (...) car dans notre région l'incidence, même si les taux sont en légère hausse, est moins forte que dans d'autres régions"

Mais de plus en plus de classes ferment dans les écoles

Oui le coronavirus est présent; et il n'est pas question de distinguer, je veux dire, de favoriser l'économie au profit de la santé. Bien au contraire. Bien sûr, les lits en réanimation, c'est la chose la plus importante, c'est certain. Mais encore une fois, cela pointe du doigt les commerces et les entreprises. Mais le président de la République parlait de responsabilité. Et les chefs d'entreprise, pour le coup depuis un an, font preuve de responsabilité.

Justement, vous parlez des commerçants. Au moins 150.000 commerces non essentiels vont devoir fermer au moins un mois. Il y a des secteurs qui vont pas se relever ?

Ca dépendra de l'efficacité du plan de relance et de sauvetage, de l'accompagnement des entreprises. Des secteurs entiers qui ne vont pas se relever, non, je ne crois pas. En revanche, beaucoup de transformations quand on est accompagné. Justement, oui, il est probable que des traiteurs, par exemple des commerces de restauration, aient du mal à se relever. Et des secteurs entiers, non. Mais il y a un bouleversement assez important pour certaines entreprises TPE, PME, c'est certain.

Mais contrairement au premier confinement, les coiffeurs, les fleuristes notamment, continuent à travailler. C'est un juste milieu ?

C'est un petit peu mieux. Effectivement, on se rend compte que ce qu'on nous appelle l'économie très ancienne en quelque sorte, est davantage prise en compte. Il est vrai que dans le premier confinement. Mais tout ça est assez logique puisque le vaccin arrive un petit peu plus. Donc, c'est une chose qui est bonne, est là aussi sur le vaccin. Je voudrais cette belle Europe qui a réussi à voter un plan de relance de 750 milliards d'euros en quelques en quelques jours, quelques semaines l'été dernier a été manqué de puissance, je trouve, par rapport à d'autres continents, puissance politique pour mettre du poing sur la table, pour faire en sorte qu'on ait tous les vaccins nécessaires. Vite et bien, on est en retard par rapport aux autres régions du monde. C'est complètement anormal. J'en veux à cette Europe là. [00:02:43][36.7]

Est ce qu'on n'est pas très en retard aussi sur le télétravail? Emmanuel Macron a redit hier qu'il était à privilégier. Est ce qu'on a été vraiment des bons élèves de ce côté là, en Occitanie, en Haute-Garonne ?

Si je me réfère aux bouchons qui sont sur les routes autour de Toulouse ce matin, par exemple, peut être qu'effectivement, on n'est pas encore au top. Mais encore une fois, en région. L'économie est basée sur les PME. Je crois que plus de 95 pour cent aujourd'hui sont des PME. Faire du télétravail quand une PME, ça veut dire tout simplement avoir des laptop, des ordinateurs portables pour tout le monde, c'est une évidence absolue. Un risque cyber aussi, qui est assez fort parce que les entreprises n'ont pas les moyens de se fournir des ordis à leurs salariés. Ecoutez moi, j'avais par exemple 82 employés. Je pense que j'avais 12 ordinateurs portables et du jour au lendemain, quand vous êtes dans le tourisme, par exemple, acheter 70 ordinateurs portables, c'est absolument impossible, même s'il y a des aides. Du jour au lendemain, c'est vraiment difficile.

Le président insiste sur un chômage partiel pour les parents bloqués avec leurs enfants. Ça va être gérable, ça, de libérer les salariés dans les entreprises ?

Écoutez, on n'a pas le choix, on va agir avec responsabilité et oui, on va le libérer tant qu'il sera là direct. Et donc l'État joue le jeu sur le plan du chômage partiel pour ses parents. Je voudrais au passage dire que pendant le premier confinement, c'était souvent les mamans qui étaient chargées de se mettre en chômage partiel pour s'occuper des enfants et pas les papas. C'est très bien que ces entreprises pensent à cet équilibre. Aussi que les papas et mamans doivent se partager ce boulot là, de rester à la maison et faire le travail avec les enfants est une donnée importante quand on est au chômage partiel.

Quel pourcentage de son salaire touche-t-on quand on est au chômage partiel ?

84% de salaire net et quelques entreprises, celles qui le peuvent, abondent pour aller jusqu'au 100% maintenu pour le salarié. Ce n'est pas le cas de tout. Et vous doutez? Pour les secteurs en difficulté, je pointe à nouveau ceux de l'évènementiel, par exemple, de la communication, du tourisme, entre autres. Et pour beaucoup de commerces, c'est difficile d'aller jusqu'à 100.