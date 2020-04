Confinement : "c'est une catastrophe", les guides de la baie du Mont-Saint-Michel inquiets pour leur avenir

"C'est une catastrophe!", martèle Didier Lavadoux, le président du syndicat des guides de la baie du Mont-Saint-Michel. A cette période de l'année, les touristes commencent à affluer dans la région, mais depuis la mise en place du confinement les rues sont vides.

Les hôteliers et les restaurants sont à l'arrêts, tout comme les guides du secteur. "Le tourisme se casse la figure totalement, on ne gagne plus un centime", poursuit-il.

Ce guide n'a pas grand espoir que la situation s'améliore et ne croit pas à la possibilité d'un retour en masse des visiteurs à la fin du confinement. "On ne pourra pas rattraper ces pertes. On a des annulations pour mai et juin parce que les gens ont peur ou n'ont pas le budget. Financièrement tout le monde est impacté."

"Je pense que certains guides vont peut-être faire faillite." - Didier Lavadoux, président du syndicat des guides de la baie du Mont-Saint-Michel

Des acomptes à rembourser

La principale difficulté : le remboursement des arrhes, les acomptes versés pour les réservations. "Juridiquement, on ne sait pas comment faire. Au niveau déontologie, humain, c'est bien difficile de les garder. Ce n'est pas faute des gens, mais ce n'est pas la notre non plus!", explique ce guide basé à Genêts.

"J'aimerais renseigner mes adhérents, mais c'est très compliqué", ajoute-t-il. "On est pris par l'argent, parce que c'est ce qui fait tourner la machine."

Comme pour toute entreprise ou travailleur indépendant, il est possible pour eux de demander un report des charges et des loyers. Une "fumisterie" selon Didier Lavadoux. "Si on gagne rien, comment on va les rembourser au moment venu? Il faut les annuler."