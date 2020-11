Confinement chez PSA - La Janais : 500 postes de nuit vont être suspendus

Après la mise en place d'un nouveau confinement en France et ailleurs en Europe, l'usine automobile PSA à La-Janais près de Rennes (Ille-et-Vilaine) se voit dans l'obligation de réduire ses effectifs. Dès le 16 novembre, 500 postes vont être suspendus dans l'équipe de nuit.

L'usine PSA de La-Janais près de Rennes (Ille-et-Vilaine) va de nouveau réduire sa capacité de production. A cause du confinement, le secteur de l'automobile envisage une baisse de 25% des ventes de véhicules.

La direction de l'usine bretonne préfère prendre les devants et dès le 16 novembre elle va se passer de son équipe de nuit. 500 postes vont donc être suspendus le temps du confinement, au moins.

On nous coupe dans notre élan.

Selon la direction, il s'agit principalement d'intérimaires, dont les contrats ne seront pas renouvelés ou qui vont se retrouver en chômage partiel. Les salariés en contrat à durée indéterminée vont basculer sur un rythme de journée et aller doubler certains de leurs collègues.

"Nous étions reparti dans un élan très positif à la fin de l'été avec le retour des équipes et on nous coupe dans cet élan mais nous le comprenons. C'est une mauvaise nouvelle pour le site et pour nos collègues mais il faut aussi comprendre que stocker des véhicules invendus n'a rien de bénéfique," réagit Didier Picard du syndicat CFE-CGC.