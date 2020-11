Confinement : chiner en drive, le nouveau concept de la friperie Mimi la sardine à Saint-Gervais-en-Belin

Forcée de fermer à cause du confinement, la friperie Mimi la sardine se lance à l'assaut de Facebook et propose un point de collecte devant sa boutique, à Saint-Gervais-en-Belin. Une façon de rester en contact avec les clientes habituelles, pour la propriétaire Hélène Segrétain.

Plus question d'attraper, de piocher, de farfouiller dans les portants débordant de robes, de chemisiers et de manteaux de la friperie Mimi la Sardine, à Saint-Gervais-en-Belin. La boutique ne peut plus recevoir de public à cause du deuxième confinement et de son protocole sanitaire pour éviter la propagation de la Covid-19. Durant le confinement du printemps, elle était complètement fermée.

Pour la clientèle fidèle

Cette fois-ci, la propriétaire, Hélène Segrétain, a trouvé une parade. Elle poste une sélection de vêtements sur la page Facebook de Mimi la sardine, ses clientes font leur sélection et passent commande. C'est le cas de Marilyne, venue récupérer dix articles, ce mercredi 11 novembre, 2020. "Comme ça j'ai le temps de choisir tranquillement. Je connais déjà les produits, des très belles pièces, donc je ne suis jamais déçu", explique cette habituée. Depuis une semaine, Mimi la sardine a reçu quatre commandes.

Hélène Segrétain précise que ses clientes peuvent échanger les articles qui ne leur vont pas après les avoir essayés chez elles. "J'ai un portant pour les retours, mon sas de décontamination, où je laisse les vêtements au moins trois jours avant de les proposer à nouveau à la vente", détaille la commerçante.

En temps normal, les clients s'installent dans les fauteuils et les canapés pour discuter après avoir chiné. © Radio France - Clémentine Sabrié

La limite de ce dispositif, c'est qu'il ne touche que ses clientes habituelles, celles qui la suivent sur les réseaux sociaux. Avant les confinements, Hélène Segrétain recevait "de plus en plus de monde", beaucoup de nouveaux clients : des amis d'amis ou des personnes de passage dans la commune. Son affaire était en pleine ascension depuis son ouverture il y a 18 mois. Elle avait bien repris cet été, entre les deux confinements.

S'occuper pour ne pas déprimer

Le drive ne permettra pas à la boutique de retrouver un chiffre d'affaires satisfaisant, mais il a le mérite d'occuper sa propriétaire. Hélène Segrétain fait du tri dans sa friperie. "Je met de la musique à fond et puis je suis entourée de mes chats et de mon chien, mais je me sens un peu seule et c'est vrai que c'est tristounet", raconte-t-elle.

La gérante ne reçoit plus de nouvelles pièces à cause du confinement, mais elle retrouve des trésors enfouis sous d'autres vêtements. Des pièces qu'elle peut mettre en valeur sur sa page Facebook.