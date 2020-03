Confinement COVID-19 : quid du BTP en Corse ?

Selon les deux fédérations corses du BTP, entre 80 et 90 % des entreprises ont cessé le travail. Une cessation de leur plein gré, puisque le décret du ministère de l'Intérieur indique qu'ils peuvent, légalement, continuer, à travailler. Sauf que : deux problèmes se posent. D'abord, celui de la chaîne d'approvisionnement en matériaux : tous les fournisseurs ont fermé leurs portes. Ensuite, celui de la sécurité sanitaire : les dirigeants ne veulent pas prendre le risque de faire travailler leurs salariés sans protections adaptées : gants, masques et gel hydroalcoolique. "Nous sommes responsables au pénal. Il n'est pas question de risquer une contamination", dit Dominique Antoniotti, le président de la fédération du BTP de Haute-Corse, "d'autant qu'il est parfois difficile de faire travailler nos ouvriers à moins d'un mètre de distance".

Chantiers à l'arrêt de toutes façons

Faute de salariés et de matériaux, les entreprises de BTP sont à l'arrêt © Radio France - Maxime Becmer

Certains employés ont anticipé et ont fait valoir leur droit de retrait. Les chantiers les plus urgents, comme par exemple les ouvrages électriques, ont été mis en sécurité et laissés de côté pendant un, voire deux mois. "Malgré l'annonce du report des charges, ce sera pour nous une catastrophe économique", déplore Dominique Antoniotti. Pour lui, une interrogation subsiste, quant au paiement des indemnités de chômage partiel. Pour éclaircir ce point, les fédérations du bâtiment ont envoyé un courrier au préfet de Corse. Un secteur qui devrait se trouver fragilisé, d'autant plus qu'il est composé d'une grande majorité d'artisans et de TPE.