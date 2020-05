Confinement : d’importants retards dans les chantiers du bâtiment

En Sarthe, les chantiers de construction sont à la peine à cause de la crise sanitaire due au coronavirus. Même si les ouvriers du bâtiment ont repris plus rapidement que d’autres le chemin du travail, même si certains chantiers n’ont jamais été arrêtés, les chantiers ont pris du retard, notamment en Sarthe, témoigne un promoteur.

Trois questions à Stéphane Galibert, président de la société de promotion immobilière YesWimmo.

Où en sont vos principaux chantiers au Mans ?

« Le chantier de l’ancienne clinique Sainte Croix, rue de la solitude, n’a jamais été arrêté car nous avions des opérations de curage. Une seule entreprise intervenait avec des ouvriers qui pouvaient travailler loin les uns des autres. Ils n’avaient pas besoin de travailler à deux ou trois. Nous avions une base-vie prévue pour trente personnes en pleine activité. Il n’y avait aucune raison d’arrêter le chantier. En revanche, tous nos autres chantiers du Mans ont été suspendus. Nous les avons repris dans la semaine du 27 avril. Sur notre chantier de construction d’un immeuble, près de la gare, il a fallu nous réajuster car plusieurs entreprises intervenaient en même temps. Nous avons divisé par deux le nombre d’ouvriers sur le chantier par rapport à la normale ».

Comment les ouvriers intervenant sur les chantiers se protègent-ils ?

« Nous avons demandé, dès le début, à tous les ouvriers de porter un masque. Ils étaient d’ailleurs demandeurs. C’est un impératif pour toutes les entreprises qui interviennent sur les chantiers. Le masque est indispensable car il n’est pas imaginable sur un chantier de penser qu’on ne va pas se croiser à moins d’un mètre ou qu’on ne va pas porter une charge à plusieurs. Du gel hydro-alcoolique est également mis à disposition ».

A combien estimez-vous les retards pris sur les chantiers ?

« Il y d’abord le retard du à l’arrêt du chantier, tout simplement. Mais ça ne s’arrête pas là. Sur un chantier, par exemple, où on ne peut plus accueillir 25 ouvriers parce qu’il faut laisser de la place dans les vestiaires, de place pour la prise des repas. Et bien, là où nous avions ces 25 personnes, nous ne pouvons en avoir que 12. Evidemment, à 12, ils ne travaillent pas comme à 25 ! Le chantier va avancer moins vite. Dans le même temps, nous faisons attention à ne pas faire travailler plusieurs entreprises en même temps. Cela nous conduit à séquencer notre travail. Nous estimons que les retards de chantier devraient être, avec la perte de productivité, de une fois et demie à deux fois le temps d’arrêt effectif du chantier, à cause du confinement ».