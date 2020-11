Le centre communal d'action sociale de Beaumont, dans le Puy-de-Dôme, met en place un numéro d'appel dédié à ses habitants, pour les aider et les soutenir en cette période de Covid-19.

Confinement dans le Puy-de-Dôme : un numéro d'appel dédié à Beaumont pour aider et soutenir les habitants

La mairie de Beaumont, dans le Puy-de-Dôme, met en place une plateforme d'appels spéciale Covid-19. "Dans un contexte de crise sanitaire et de confinement généralisé, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Beaumont souhaite plus que jamais mettre en œuvre des actions concrètes afin d'apporter son soutien et faciliter la vie des personnes fragilisées" précise le communiqué de la mairie.

Numéro d’appel : 04 73 15 15 93

L'objectif affiché de cette plateforme est d'écouter et renseigner (hors avis médical), soutenir et faciliter le quotidien des Beaumontois vulnérables ou isolés, proposer des services (courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux, pharmacie...) et orienter vers les services adaptés.

Cette plateforme d'appels spéciale Covid-19 est joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h au 04 73 15 15 93.