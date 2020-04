Confinement dans le Sud-Ouest : l'inquiétude des producteurs de foie gras

A Saint Pantaly d'Excideuil en Dordogne, Quentin Marty s'inquiète. Depuis la mise en place des mesures de confinement, il ne vend plus ses foies gras. Pour des raisons de santé, il a préféré ne plus fréquenter les marchés qui étaient son lieu quasi exclusif de vente. Mais le problème c'est que les consommateurs ne viennent pas non plus pousser la porte de sa boutique sur la propriété. Pourtant il a mis en place toutes les mesures-barrière. "On fait rentrer une personne à la foi, on met en place les gestes barrière, on a des gants, le terminal de paiement est désinfecté à chaque client, les poignées de porte sont nettoyées chaque fois que quelqu'un rentre , on essaie de travailler sur rendez vous". Mais ça ne suffit pas, les gens ne viennent plus préférant grouper leurs achats dans les grandes surfaces au grand désespoir de Quentin Marty qui annonce une perte sèche de 90 %.

Canards au marché au gras de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Dans le Sud Ouest ce sont près de 60 % des débouchés de la filière qui sont fermés. Pour le CIFOG ( Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras) 100 000 emplois directs et indirects sont menacés. Aujourd'hui la directrice générale de l'interprofession, Marie Pierre Pé en appelle aux consommateurs. Il faut acheter des produits de la filière: " Le magret sur un barbecue c'est de saison, comme une salade agrémentée d'un confit de canard. Et le foie gras n'est pas réservé à l'hiver. " Les grandes surfaces ont déjà répondu à l'appel de la filière en intégrant des produits dans les Drives ou sur Internet. Les producteurs eux aussi mettent tout en oeuvre pour vous servir dans les meilleures conditions sanitaires pour enrayer l'épidémie. Si vous voulez qu'ils soient au rendez vous pour les fêtes de fin d'année, c'est maintenant qu'il faut les aider si vous le pouvez.