Confinement dans les Alpes Maritimes : on a le droit de faire quoi?

"C'est le flou complet","on ne comprend plus rien"... "une information chasse l'autre et on ne sait plus sur quel pied danser" les commerçants du littoral des Alpes Maritimes sont consternés. Ils ont du attendre une semaine pour obtenir les règles de ce nouveau confinement décidé pour le weekend. La préfecture devait attendre la publication du décret du gouvernement arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi avant d'annoncer ses dispositions.

Le "cliquer-collecter" est autorisé partout

Les commerces et grands magasins non alimentaires sont fermés précise la préfecture des alpes Maritimes mais vous pouvez aller chercher tous les produits commandés sur internet : le "click and collect" est possible dans tous les magasins dont les restaurants entre 6 H et 18 H samedi. Le couvre-feu reste en vigueur.

Des commerces sont ouverts : les librairies, disquaires, animaleries, supermarchés, tabacs, stations-service, les marchés alimentaires, les laboratoires d'analyses et les pharmacies. Les livraisons à domicile et les achats professionnels sont autorisés. Vous pouvez vous rendre dans un service public comme la Poste samedi, et vous rendre à la mairie et donc la possibilité de se marier!

Les déplacements limités

En ce qui concerne les déplacements : vous pouvez aller en montagne et où vous voulez si vous avez une location ou une chambre d’hôtel réservée : il faudra impérativement emporter avec vous un justificatif. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller ou revenir de votre résidence secondaire.

Et les balades seront de courte durée : juste une heure à moins de cinq kilomètres du domicile. Vous pouvez uniquement être accompagné par les personnes qui habitent avec vous.

La bande littorale concernée par le confinement s'étend sur 63 communes de Menton à Théoule-sur-Mer en passant au nord par Vence et Grasse. Une zone péri-urbaine où vit 95% de la population.

Les rassemblements de plus de six personnes restent eux interdits sur la voie publique mais les manifestations revendicatives "déclarées en préfecture" sont autorisées. Les anti-confinements comptent bien de nouveau manifester...

La Promenade des anglais à Nice fermée

Le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé sur Facebook la fermeture aux piétons de la célèbre Promenade des anglais. La chaussée sud et les plages niçoises de la Prom' seront inaccessibles samedi et dimanche.

Les messes interdites puis autorisées

Le Diocèse de Nice et des associations cultuelles avaient protesté vendredi matin pour dénoncer des interdictions de se rendre dans les lieux de culte....

Situation sanitaire aggravée

Le préfet justifie ces mesures plus draconiennes du confinement car la situation s'est aggravée notamment dans les hôpitaux. Six patients COVID en réanimation ont été transférés de Nice à Brest cette semaine. Les derniers relevés des eaux usées de la Métropole de Nice montrent une nette hausse des contaminations surtout dans les quartiers populaires de Las Planas et aux Moulins. Le taux d'incidence reste élevé autour de 600 cas pour 100 000 habitants.

Les routes de sorties de Nice vendredi soir étaient surchargées comme si de nombreux azuréens avaient préféré quitter rapidement le département ...