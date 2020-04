Confinement - Landes : à Linxe, une cantine à la maison pour les familles précaires

La mairie de Linxe distribue depuis ce lundi 20 avril un repas par jour gratuit pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Une mesure à destination des familles les plus précaires, en difficulté face aux mesures de confinement.

La mairie de Linxe s'organise pendant le confinement pour répondre à l'absence de cantine pour les élèves de la commune : elle distribue chaque jour des repas gratuits aux enfants des familles les plus démunies face à la crise du coronavirus. Depuis ce lundi 20 avril, le restaurant scolaire prépare un repas par jour pour les élèves de maternelle et de primaire domiciliés dans la commune.

Budget alimentaire en hausse

Les équipes de la municipalité, tant du côté du maire sortant Albert Tonneau, que du futur nouveau maire Thierry Gallea, se sont coordonnées conjointement pour offrir cette main tendue aux familles précaires. Avec le confinement et sans cantine, souvent gratuite pour les plus défavorisés, le budget alimentaire augmente, et met en difficulté certains foyers.

"La solidarité à Linxe ça n'est pas un vain mot" - Albert Tonneau, maire de Linxe

Plusieurs familles notamment ne se sont pas remises de la fermeture en 2016 de l'entreprise de panneaux de bois Darbo selon Albert Tonneau : "il y a beaucoup de ménages en difficulté, et c'est pour ça qu'on leur tend la main, pour adoucir leur situation. Cette mesure, ça leur permet un petit peu de baume au cœur dans les moments de crise que nous traversons. La solidarité, à Linxe, ça n'est pas un vain mot".

Le restaurant scolaire mobilisé

Le site de la mairie indique que la demande de repas doit être effectuée par les familles le jeudi avant 18h, et que les parents doivent amener un contenant pour récupérer le repas entre 11h30 et 12h30, par la porte de livraison, côté parking le long de la cantine. Les réservations se font par mail à l'adresse restoscolaire@mairie-linxe.fr. Lundi 20 avril, au premier jour de la mise en place de la mesure, la commune a distribué 30 repas. Un chiffre qui devrait augmenter dans les jours à venir selon Albert Tonneau.

Aussitôt le projet mis sur la table par la municipalité, les équipes du restaurant scolaire ont répondu présentes. "Je tiens à remercier le personnel de la cantine qui prépare les repas, et qui s'investit dans cette action solidaire" déclare Albert Tonneau. Lui et ses équipes songent déjà à étendre la mesure aux élèves du collège.

Cette distribution de repas gratuits s'ajoute à d'autres mesures de solidarité mises en place dans la commune durant le confinement, comme des appels téléphoniques réguliers pour les personnes âgées et fragiles afin de recenser les besoins, d'y répondre, et de rompre l'isolement.