Coronavirus : des bons d’achat pour soutenir les commerçants du Nord Franche-Comté

«On a pas mal de clients qui connaissent de réels problèmes économiques en ce moment. Donc on voulait soutenir nos clients» explique Charles Cordier, expert comptable à Audincourt. Il est à l’origine de la plateforme J’aide mes commerçants. Sur ce site internet, des bons d’achat ont été vendus pour soutenir les commerçants durant toute la période de confinement et la fermeture de leur magasin.

«La plateforme est assez simple, explique Charles Cordier. On a une liste de commerçants locaux de la région Belfort-Montbéliard-Héricourt et tous les particuliers peuvent se connecter et aller acheter des bons par anticipation. Il suffit de choisir son commerce et de choisir le montant», détaille l’expert comptable. Le bon reste valable jusqu’au 31 décembre 2020. Ce délai assez long mais qui reste dans l’année «doit inciter à la consommation dès la sortie du confinement» d’après Charles Cordier.

15% offerts sur chaque bon

L’avantage pour le client est la bonification du bon. 15% sont systématiquement rajoutés par la plateforme : en clair, pour 100 euros acheté, 15 sont offerts. Ce supplément est financé par les partenaires du projet : la ville d’Audincourt, Pays de Montbéliard Agglomération ou encore la SODECC, le cabinet où travaille Charles Cordier : «Notre mécénat Eurockéennes sera fortement diminué puisque le festival n’aura pas lieu. Alors nous avons voulu investir dans ce projet-là en soutien à nos commerçants qui sont également nos clients pour la plupart».

Au total, près de 40.000 euros ont été apportés par tous les partenaires. Cette somme permettra de financer l’équivalent de 250.000 euros de bons d’achat. De nombreux commerçants vont pouvoir rouvrir leurs boutiques ce lundi 11 mai, avec la première phase de déconfinement. Mais la reprise de l'activité risque d'être très progressive.

