Confinement - Des clients chez le coiffeur "de peur de finir avec une chevelure Julien Clerc grande époque"

Il n'a plus une minute à lui depuis le début de la semaine, et son téléphone ne s'arrête pas de sonner. Gilles Albert est coiffeur à Nîmes depuis plus de cinquante ans et en ce moment plus que jamais, il a un succès fou. Les clients se bousculent. Ils anticipent le reconfinement annoncé. "Il y a beaucoup plus d'appels", reconnaît le professionnel sur France Bleu Gard Lozère..

"Les clients prennent leurs précautions. Ils viennent de peur de se retrouver dans deux mois avec une chevelure à la Julien Clerc, de l'époque !" Gilles Albert

Marie, une cliente préfère prévenir que guérir. "J'ai pris les devants. Surtout, pour le moral ça fait du bien de venir, avant de rester quatre semaines enfermée".

Gilles Albert se démultiplie. Il ne sait pas ce qui l'attend pour la suite, même s'il peut craindre le pire. En attendant, c'est clair, son carnet de réservations est complet : "c'est plein jusqu'à samedi. Mais, je n'ai que deux jambes et deux bras. Alors, on va faire le maximum!"