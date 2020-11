Confinement : des commerçants alsaciens attendent un assouplissement

Après 15 jours de confinement, le Premier ministre prend la parole ce jeudi au sujet de l'évolution de l'épidémie. Les commerces non essentiels ne devraient pas rouvrir, mais certains commerçants alsaciens espèrent un assouplissement prochainement.

"On espère que nos efforts et notre sacrifice commencent à payer", déclare Finantz, fleuriste à Colmar. Même si une réouverture de son commerce ne semble pas à l'ordre du jour, "on aimerait bien qu'on nous dise qu'il y a une petite éclaircie", ajoute la fleuriste. Le Premier ministre prendra la parole à 18 heures ce jeudi 12 novembre pour faire un point sur la situation épidémique.

"S'il faut qu'on s'adapte, on le fait"

Céline, coiffeuse depuis 27 ans à Colmar, "espère pouvoir retravailler en décembre". Quitte à resserrer les normes sanitaires dans les commerces, le plus important est de travailler appuie la coiffeuse, "qu'on puisse au moins travailler de 8 heures à 18 heures, même si c'est que ça, on travaille."

Les aides financières allouées par l'Etat sont saluées mais ne remplacent pas une reprise d'activité. "Cela ne couvre pas toutes les charges, si on doit continuer comme ça, beaucoup de salons de coiffure vont mettre la clé sous la porte", regrette Céline.

A Haguenau, c'est également le marché de Noël qui est mis sous condition des mesures sanitaires. En cas de déconfinement, la mairie est déjà prête : les chalets sont installés. Une initiative qui donne de l'espoir à Dominique Malfait, directeur de l'entreprise alsacienne Labonal, un fabricant de chaussette à Dambach-la-Ville habitué du marché de Noël à Haguenau : "Même si c'est pour quinze jours, on le fait, lâche le chef d'entreprise, on est preneur de toutes les opportunités."

Son entreprise a perdu environ 1,4 million d'euros à cause du premier confinement. Le deuxième rajouterait un autre million d'euros de manque à gagner. "Cela devient sérieusement critique pour l'année 2020 donc s'il pouvait avoir un peu d'assouplissement, ça nous arrangerait", espère Dominique Malfait.