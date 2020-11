Confinement : "il ne nous reste plus que ça", des commerçants d'Annecy donnent symboliquement leur sang

Ils sont "sang" ressources, et "es-sang-tiels" à la vie économique. Au-delà des jeux de mots, une vingtaine de commerçants et restaurateurs de l'agglomération d'Annecy ont mené samedi une action symbolique, en se faisant prélever du sang. Réunis en un collectif informel, leur opération est soutenue par les antennes locales de la CPME, du GNI, aussi par Vitrines d'Annecy et les commerçants d'Epagny-Sillingy, entre autres.

Arrêtez de dire que nous ne sommes pas essentiels. Ce n'est pas possible d'employer ce mot - Yoann Conte, chef étoilé à Veyrier-du-Lac

L'idée est donner leur sang, essentiel à la vie, comme eux sont essentiels à la vie économique du pays. Leurs magasins et établissements sont fermés pendant le confinement, parce que considérés comme non-essentiels, une qualification qui ne passe plus. "Vous vous rendez compte quand j'emmène mon gamin à l'école et qu'il me dit : papa, tu vas travailler ? Non. Ton papa est non-essentiel. Les artisans et les commerçants sont les premiers employeurs de France" martèle le chef étoile de Veyrier-du-Lac Yoann Conte, venu lui aussi se faire prélever du sang.

Une petite vingtaine de professionnels, commerçants et restaurateurs, sont venus se faire prélever symboliquement du sang ce samedi © Radio France - Damien Triomphe

Ils attendent désormais les annonces du président de la République, ce mardi à 20 heures. "Notre attente : c'est y voir clair. D'être accompagné financièrement, de façon effective. Qu'il y ait une équité entre les commerces, et que la reprise puisse se faire correctement" lance l'un des commerçants présents.

Une infirmière a accepté de jouer le jeu, par solidarité. Les prélèvements réalisés à la Brasserie des Européens samedi à Annecy sont symboliques, mais tous disent qu'ils se rendront à l'antenne locale de l'EFS, l'Etablissement français du sang dans la semaine, pour faire de vrais dons.