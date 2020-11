Confinement : des commerçants mécontents, qui s'adaptent, comment le vivent-ils ?

Les commerces doivent encore une fois s'adapter au confinement après les mesures gouvernementales annoncées pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Même si les Français peuvent sortir pour aller travailler, le retour à la maison se fait ensuite sans passer par la case shopping. Les commerces non-essentiel, vous le savez doivent rester fermer. Alors comment les commerçants le vivent-ils au Havre?

Adaptation pour les uns...

Dans les rues commerçants du centre-ville, les devantures sont baissées avec des messages écrit à la main :"fermeture le temps du confinement", "vous pouvez me joindre à tel numéro pour passer commande"ou encore "on garde le contact sur les réseaux sociaux".

Chez un fleuriste, pas le temps de répondre aux questions, les employés s'affairent pour mettre en place le retrait "par drive" :

C'est la seule dernière journée où on est pas en chômage partiel, on a beaucoup de choses à faire."

Un peu plus loin, de la lumière chez Vintage mais le rideau métallique est à moitié baissé. Manon est en pleine réorganisation de sa boutique de vêtements, avec son bébé d'un mois dans un transat à côté de la caisse :

Je me suis donné un challenge, dans 15 jours je dois avoir un site de vente en ligne"

Dans sa boutique de vêtements, Manon se donne 15 jours pour créer un site de vente en ligne © Radio France - Amélie Bonté

On est sur un deuxième confinement, pourquoi pas un troisième, l'avenir est assez incertain donc si on a décembre dans les dents, ça va être très très dur. Autant trouver une solution palliative le plus vite possible" explique-t-elle en gardant sa positivité.

... impossible de tenir pour les autres

Manon fait tout elle même : création du site, prise de photos, envois des colis mais certains commerçants ne voient pas l'intérêt et préfèrent afficher leur mécontentement sur leurs devantures comme la boutique de bijoux Transit qui explique que le e-commerce ne couvrira pas les charges.

Sur la devanture de la boutique de bijoux et création Transit, le mécontentement et l'incompréhension s'affichent. © Radio France - Amélie Bonté

Impossible de faire du "drive" pour Marc Robert, l'armurier juste à côté :

Je me vois mal délivrer à mes clients un fusil de chasse sur le pas de ma boutique!"

La vente des armes sur internet c'est quasiment interdit, donc le mois de novembre pour moi c'est 0 € de chiffre d'affaire"

Le propriétaire de la boutique de Marc Robert est un restaurateur, qui lui aussi ne peut plus travailler : "ça me paraît indécent de lui dire désolé je ne vais pas payer de loyer, car il est dans la même situation que moi."

_"_Je me méfie des belles promesses du gouvernement. Lors du premier confinement, les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin nous avait dit qu'on nous supprimera totalement nos charges sauf qu'en fait elles ont été lissées, reportées! Je vais avoir une URSSAF monstrueuse que je ne pourrai pas payer." explique Marc Robert.

Sur la devanture de son armurerie, Marc Robert affiche son mécontentement © Radio France - Amélie Bonté

Dans les discours de chacun, ce qui ressort c'est l'incohérence de ces nouvelles mesures.