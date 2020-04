Confinement : des parents d'élèves marnais lancent une cagnotte pour aider les étudiants précaires

"Nous devons répondre à leur détresse", s'alarme Béatrice Lutz, présidente de la fédération des Parents d'Élèves de l'Enseignement Public (PEEP) dans la Marne. Depuis une semaine, l'association a crée une cagnotte solidaire destinées aux étudiants en situation de précarité, sociale et alimentaire, à cause du confinement.

L'objectif est de recueillir 15.000 euros de dons. L’argent servira à financer des dispositifs d’écoute pour lutter contre l’isolement des étudiants restés seuls dans leur appartement. Il sera transformé aussi en bons d’achat utilisable dans les épiceries solidaires afin que les étudiants puissent se nourrir, ce qui devient de plus en plus compliqué.

Le confinement a entraîné la fermeture de nombreux commerces et donc la perte d'activités rémunérées auprès de ces jeunes. Quand on sait que 20% d'entre-eux vivent sous le seuil de pauvreté et qu'un tiers comptent sur ces activités pour pouvoir s'alimenter ou payer leurs études, leurs loyers. Sans compter la fermeture des Crous, qui rend la situation alimentaire des étudiants, restés dans leur résidence, encore plus difficile. Quand on sait qu'avec seulement 3 euros de dons, on peut leur offrir un repas : aidons-les, demande Béatrice Lutz, présidente la PEEP Marne.