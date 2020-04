Confinement : des questions plus nombreuses adressées aux agents des impôts dans la Somme

Depuis lundi et le lancement de la campagne de déclaration des impôts sur le revenu, les agents du fisc dans la Somme ont reçu environ "500 appels", détaille la directrice des impôts dans le département, Nathalie Biquard. Elle rappelle aussi que "323 987 foyers payent l'impôt sur le revenu dans la Somme".

Jusqu'au 11 juin

A l'heure du prélèvement à la source, cette déclaration est toujours d'actualité et elle pourra se faire en ligne jusqu'au 11 juin pour quatre des cinq départements des Hauts-de-France. L'Aisne fait partie des départements dont la date limite est fixée au 4 juin. Mais le confinement, imposé par la crise sanitaire du coronavirus ne permet pas de se rendre aux centres des impôts si on a du mal à remplir sa déclaration.

Assistance par téléphone ou sur internet

Mais "une plateforme de renseignements par téléphone a été mise en place au niveau national", rappelle Nathalie Biquard. Au bout du fil, des agents des finances publiques, et d'où que vous appeliez, ils sont en capacité de vous répondre, et la plupart du temps sans avoir besoin d'ouvrir votre dossier. Ce numéro c'est le 0809.401.401, et c'est le même prix que pour un appel local.

La télédéclaration est devenue obligatoire mais tous ceux qui ne disposeraient pas d'un ordinateur et d'internet en sont dispensés. Ceux là recevront leur déclaration pré-remplie au format papier par la poste. Ces déclarations sont déjà parties et ceux qui ne l'ont pas encore reçue devraient l'avoir très prochainement dans leur boîte aux lettres. Pour les autres donc, le formulaire est désormais disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, dans votre espace personnel.

La nouveauté cette année, c'est la déclaration automatique. Si vous n'avez rien d'autre à déclarer que vos revenus, vous n'avez rien à faire. Faute de rectification, votre avis d'imposition sera calculé sur la base des éléments qui auront été collectés.