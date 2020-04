Confinement : des repas gratuits livrés aux collégiens précaires de Meurthe-et-Moselle

Le département de Meurthe-et-Moselle propose à partir du 10 avril des repas auprès des collégiens et de leurs frères et soeurs, dont les familles paient habituellement le tarif le plus bas à la cantine, soit 0,50€ par repas. Un moyen de soutenir les foyers les plus précaires pendant cette période de confinement.

« Pour les collégiens issus des familles aux revenus les plus modestes, les repas facturé 0,5 € constituent souvent leur seule opportunité d’accéder à un repas équilibré au quotidien, explique Mathieu Klein, président du conseil départemental. La suppression – de fait – de ces repas dans la période de confinement actuelle se traduit malheureusement par un surcoût insurmontable pour bon nombre de familles qui se trouvent dans l’incapacité de se nourrir correctement. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité expérimenter la mise en place d’une offre de restauration à destination des collégiens (et de leur fratrie) issus de familles aux revenus modestes ».

350 enfants déjà inscrits

Des unités de production de repas ont rouvert pour l'occasion. Des agents volontaires du conseil départemental assurent la préparation des menus. Les livraisons seront effectuées par 15 agents volontaires du département, du lundi au vendredi, en période scolaire comme en période de vacances.

Dans un premier temps, le dispositif s'adresse aux collégiens d'établissements du réseau éducatif prioritaire (REP) du Grand Nancy. 150 familles ont déjà accepté la proposition du département. 350 enfants recevront donc dès vendredi 10 avril un premier repas.