Confinement - économie : "Le choc va être impressionnant" prévient le préfet des Pyrénées-Atlantiques

Les entreprises des Pyrénées-Atlantiques se trouvent en difficulté avec le prolongement du confinement. Elles sont très nombreuses à avoir recours au chômage partiel. La situation pourrait devenir rapidement préoccupante, notamment pour le tourisme, et le nombre de demandeur d'emplois exploser.

De nombreux commerces et entreprises sont fermés depuis le début du confinement

Alors que la France est officiellement entrée en récession et que le pays enregistre, au 1er trimestre 2020, sont pire bilan économique depuis 1945, les entreprises du Pays Basque et du Béarn ne sont pas épargnées. Le chômage est en forte hausse et les perspectives, alors que la date de fin du confinement n'est pas encore connue, ne sont guères encourageantes, notamment pour l'industrie du Tourisme.

L'industrie touristique menacée

Ce dernier secteur notamment, l'un des plus gros pourvoyeur d'emplois dans les Pyrénées-Atlantiques, totalement à l'arrêt depuis le début de la crise du coronavirus, subit de très lourdes pertes. Et ça va vraisemblablement continuer. Si le Chiffre d'Affaires ne remonte pas considérablement d’ici septembre prochain, certaines entreprises pourraient fermer et donc licencier en masse. « Le choc va être impressionnant » prévient le préfet Eric Spitz.

Et pour cause. Les prévisions ne sont guère réjouissantes. La période des vacances de Pâques, qui viennent de débuter, marque traditionnellement le début de la saison dans le département. Cette année, elle sera blanche, confinement au-delà du 15 avril oblige.

Les Fêtes de Bayonne probablement reportées

A Bayonne, la Fête du Jambon, moment fort de ce week-end pascal qui attire chaque année de nombreux visiteurs est reportée au mois d'octobre et le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, estime que les Fêtes de Bayonne sont "compromises". Deux évènements majeurs parmi tant d'autres qui vont considérablement plomber une saison touristique qui s'annonce historiquement désatreuse.

Le pire semble donc devant nous, alors que les Pyrénées-Atlantiques faisaient plutôt figure de bon élève sur le marché du travail avant le début de la crise. Au 4e trimestre 2019, on enregistrait 29.000 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A sur l'ensemble du département, soit 6,8% de la population active.

Le chômage partiel explose

Depuis le début du confinement la courbe s'est inversée. Pas moins de 29.453 entreprises ont activé le dispositif de chômage partiel qui concerne désormais 70.000 personnes, soit environ le tiers du secteur marchand du Béarn et du Pays Basque.

Chaque signe de réouverture, de relance d'une activité est donc guetté avec intérêt mais aussi attention. Ainsi de la réouverture des marchés. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques assure accueillir favorablement les demandes de dérogations, à condition qu'elles respectent strictement deux critères : que les marchés concernent des producteurs locaux et qu'une sécurité maximale y soit assurée pour éviter toute propagation du coronavirus.

Nouveau document pour les travailleurs transfrontaliers

Une quarantaine de demandes ont été soumises à la préfecture et acceptées. Soit vingt de plus que lors des premiers jours suivant la demande de fermeture des marchés par le gouvernement. Des contrôles sont effectués sur chaque marché, assure la préfecture, et pour l'instant la sécurité y est assurée de manière impeccable.

A noté que les règles se sont légèrement durcies pour les travailleurs transfrontaliers depuis ce jeudi 9 avril. Désormais les voyages internationaux, qu'ils soit professionnels ou d'agrément, doivent remplir certaines conditions. Ainsi, les travailleurs résidant en Espagne et venant embaucher de l'autre côté des Pyrénées et de la Bidassoa doivent remplir chaque jour une feuille similaire à celle que doit produire tout résident français sortant de son domicile.