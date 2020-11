Confinement : en Ardèche, une page web et un autocollant pour soutenir le commerce local

En Ardèche, face au confinement, de plus en plus d'artisans, de restaurateurs ou encore de libraires mettent en place des systèmes de drives et de click and collect. Le département lance une page web dédiée sur son site, dans le but d'accroître la visibilité de ces initiatives.

Faciliter la recherche et l'achat du made in Ardèche

Les initiatives en circuit-court sont répertoriées sur le site du département de l'Ardèche. - Capture d'écran

L'idée n'est pas de faire un inventaire de l'ensemble des initiatives ardéchoises : cela existe déjà. Par exemple, les restaurateurs qui proposent de la vente à emporter sont répertoriés sur le site "resto chez vous" et les commerçants utilisent quant à eux "en bas de ma rue". Mais ces sites ne sont pas connus de tous. Le rôle de cette page web est donc de les mettre en avant. "Que vous cherchiez un gigot, un plat à emporter ou un jouet, vous pouvez aller sur notre page web et vous serez redirigé vers le site approprié. Cela évite de perdre du temps dans les méandres des moteurs de recherche", explique Isabelle Seren, la directrice de la communication au département de l'Ardèche.

Un autocollant pour afficher sa "fierté ardéchoise"

A quelques semaines de Noël, les commerçants ont bien besoin de visibilité. Alors, en plus de cette page web, le département a fabriqué un autocollant. Il ressemble au macaron pour jeune conducteur, sauf qu'à la place du "A" on aperçoit une châtaigne et la mention "En Ardèche je consomme local". "Cette idée plaît beaucoup aux Ardéchois, puisqu'ils sont fiers de leurs produits locaux et de ceux qui les fabriquent", ajoute Isabelle Seren. Ce sticker est envoyé gratuitement sur demande, pour le recevoir, cliquez ici.