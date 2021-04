Confinement en Côte-d'Or : le département précise le nouveau dispositif en vigueur

A la suite de l’intervention du Président de la République le 31 mars dernier et face à l’évolution de la pandémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a adapté l’ensemble de ses dispositifs afin d’assurer la continuité du service public départemental

La continuité du service public départemental est assuré dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur. Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement des décisions déjà prises en 2020 et depuis le début de l’année 2021.

Quelles organisations dans le département de la Côte-d'Or ?

Modalités de travail

Depuis ce mardi 6 avril et jusqu’au 30 avril, le Département adapte ses modalités de travail afin d’accompagner et soutenir les Côte-d’Oriens dans leurs services essentiels tout en veillant à assurer leur sécurité ainsi que celles des agents.

- Le télétravail est la règle pour la majorité d’agents dont le métier le permet. Equipés pour la plupart de postes informatiques depuis leur domicile, ils peuvent continuer leurs missions de service public dans la globalité grâce à une technologie bien maîtrisée.

- Les réunions sont organisées en visioconférence uniquement.

- Un service minimum est mis en place au sein de chaque direction pour assurer sur site des missions exclusives de continuité du service public, coordonné par les directeurs et chefs de service et dans le respect le plus strict des gestes barrières.

- Une autorisation spéciale de circulation est délivrée aux agents départementaux afin de leur permettre d’assurer leur activité en présentiel, lorsque la situation l’exige.

Accès aménagé aux services publics départementaux

Le service au public est maintenu. L’accueil des personnes s’effectue par téléphone, et dès que la situation l’exige, sur des rendez-vous fixés au sein des 25 Espaces Solidarités Côte-d’Or qui maillent l’ensemble du territoire départemental. La liste détaillée et une cartographie sont disponibles sur le site du Département



Mesures d’accompagnement social

- L’ensemble des mesures d’accompagnement social sont maintenues : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Les nouvelles demandes doivent être adressées auprès des Espaces Solidarités Côte-d’Or.

- Les consultations des services de la Protection maternelle et infantile (PMI) restent ouvertes sur rendez-vous.

- Pour toute situation d’enfance en danger, les services du Département restent joignables au numéro 0800 101 119 ou par mail à enfanceendanger@cotedor.fr.

Collèges

Depuis ce mardi 6 avril, les 54 collèges publics et privés de la Côte-d’Or n’accueillent pas d’élèves à l’exception des enfants des personnels soignants et médico-sociaux, et ce pour une durée de 4 semaines. En conséquence, le service de restauration n’est pas assuré.

- Du 6 au 9 avril : les cours seront suivis à distance via l’Espace Numérique de Travail

- Du 10 au 25 avril : les collégiens seront en vacances scolaires pour 2 semaines ;

- Du 26 au 30 avril : rentrée en distanciel et reprise des cours via l’Espace Numérique de Travail ;

- 3 mai : retour en classe pour les collégiens avec des jauges de présence adaptées. Le service de restauration ne sera pas ouvert.

Archives Départementales

Les salles de lecture sont fermées au public jusqu’au 30 avril. En cas de recherches ponctuelles sur des archives identifiées ou pour un besoin urgent de rendez-vous émanant de professionnels, une demande doit être formulée à l’adresse archives@cotedor.fr.

Laboratoire Départemental

Le Laboratoire Départemental de la Côte-d'Or reste opérationnel pour remplir au quotidien ses missions liées à l'eau, l'alimentation ou la prophylaxie animale.

Routes

Les Services Techniques Côte-d'Or restent mobilisés pour assurer la sécurité sur les routes départementales (dispositif d'astreinte, patrouilles, mise en sécurité du réseau routier, opérations d'entretien de sécurité routière).

Quelles aides pour faire face à la crise ?

Compte tenu de la propagation de la pandémie, des effets économiques durables de cette crise et pour protéger tous les Côte-d’Oriens, le Plan de soutien « Solidarités Côted’Or » a été prolongé et renforcé jusqu’au 30 juin 2021. Cette décision a été votée par le Conseil Départemental lors de la session extraordinaire du lundi 25 janvier 2021. Le plan de soutien 2021 est à retrouver en détail sur le site du Département.