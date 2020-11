Confinement en Dordogne : ces petits commerces espèrent rouvrir le 1er décembre pour préparer Noël

Le premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi que le confinement pourrait être allégé pour les petits commerces dès le 1er décembre. Mais tout dépend de l'amélioration ou non de la situation sanitaire en France. En Dordogne, les commerces espèrent rouvrir pour préparer les fêtes.

Les petits commerces restent fermés encore pour deux semaines : ainsi en a décidé l'exécutif. Le premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse. Ces commerces dit "non essentiels" espéraient pourtant la réouverture des boutiques le plus rapidement possible. Le confinement de ces magasins pourraient être allégés dès le 1er décembre si la situation sanitaire le permet.

"Noël reste une fête importante pour nous"

Laurence Moscardini est fleuriste à Lalinde depuis douze ans. Elle espère une réouverture le 1er décembre ou le 10, grand maximum pour préparer les fêtes de fin d'année : "On doit acheter nos fleurs et après il y a toutes les commandes et toute la préparation. Il faut fabriquer des bouquets, des compositions. Les gens ne commandent pas, ce sont des achats en boutique, des achats compulsifs".

Est-ce que les gens seront invités à Noël ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura beaucoup de livraisons ? Certainement. Il faut se préparer à tout cela - Laurence Moscardini

La fleuriste espère pouvoir sauver son mois de décembre : "Noël n'est pas la plus grande fête, mais cela reste une fête importante pour nous" explique-t-elle. En attendant la réouverture, Laurence Moscardini a mis en place un drive et des livraisons.

Une coiffeuse proteste en se mettant "à poil"

A Montpon-Ménéstérol, Géraldine Duteuil, coiffeuse, s'attendait à cette décision "même si on y croit toujours un petit peu". Pour protester contre le confinement et la fermeture de son entreprise, elle a décidé de poster une photo d'elle, nue, sur les réseaux sociaux. Ce mouvement lancé par des photographes prend de l'ampleur à peu partout en France. "L'Etat veut notre peau, il veut nous mettre à poil ! Ils nous disent non essentiels mais nous sommes essentiels pour payer les charges tous les mois" dénonce t-elle.