Confinement en Dordogne : des escargots à emporter malgré l'annulation des fêtes de la St-Georges

Eric Flourez devait fêter sa 20ème participation aux fêtes de la St-Georges cette année. L'anniversaire est un peu gâché mais le chef du restaurant Le Tournebroche à Périgueux n'a pas voulu se laisser abattre. Pour donner un petit goût de St-Georges aux aficionados des traditionnels escargots, il propose la vente de cagouilles à emporter. Eric Flourez doit déjà honorer une cinquantaine de commandes.

"On ne se voyait pas ne pas proposer d'escargots"

Pour Eric Flourez, vendre des escargots aux Périgourdins s'est imposé comme une évidence : "Ce n'est pas parce que la fête n'était pas là, qu'on ne pouvait pas se régaler avec des cagouilles" explique le chef.

On ne voulait pas abandonner la tradition - Eric Flourez

Les gens peuvent donc appeler le restaurateur par téléphone pour passer commande et devront venir les récupérer au restaurant (tous les détails sont à la fin de l'article). Les clients ont le choix entre deux recettes : les escargots à la périgourdine à base de farce de viande et les escargots au beurre à l'ail. Vous pouvez donc acheter une douzaine pour 7€50, deux douzaines pour 15€ et trois douzaines pour 20€. "Ils sont dans des barquettes avec le petit conseil d'utilisation, prêts à être mis au four" continue Eric Flourez.

Une cinquantaine de commandes

Le chef du Tournebroche a cuisiné un peu moins d'escargots cette année : "J'en ai préparé 60 kilos, d'ordinaire j'en fais entre 80 et 100 kilos". En pleine crise du coronavirus, les amoureux des escargots sont contents de retrouver comme un petit air de la St Georges selon Eric Flourez : "Depuis 20 ans, on a des gens qui sont réguliers et qui viennent tous les ans pour manger des escargots. Ils sont ravis car ils vont pouvoir en manger cette année". Son drive cartonne puisqu'une cinquantaine de commandes a déjà été passée.

Les gens m'ont dit que cela allait leur faire du bien - Eric Flourez

Il y aura un petit pincement au cœur car chacun chez soi, l'ambiance sera bien différente : "Je n'oublie pas les forains. Beaucoup venait chez nous. C'était un point de rencontre pour eux. L'ambiance était sympathique, ça nous manque mais on va palier cela comme on peut" conclut le chef.

Comment réserver vos cagouilles ?

Pour réserver vos petites barquettes d'escargots, appelez le 06.31.78.02.50.

Vous pourrez ensuite venir retirer au restaurant votre commande à ces dates : jeudi 30 avril de 17h à 19h, ou vendredi 1er ou samedi 2 mai de 10h à 13h. Le restaurant le Tournebroche accepte le paiement par carte bancaire, par chèques ou par espèces (l'appoint doit obligatoirement être fait).