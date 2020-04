Confinement en Dordogne : Emmaüs 24 inquiet pour l'avenir

L'association d'aide aux plus démunis fait face à la crise sanitaire actuelle. L'essentiel de ses activités est à l'arrêt. Elle se retrouve donc sans revenu. En Dordogne, la trésorerie a permis de faire face jusqu'à présent mais les inquiétudes demeures pour la suite.

C'est une première depuis sa création. L'association d'aide aux plus démunis, Emmaüs, lance un appel aux dons financiers. Avec le confinement, l'essentiel de ses activités est à l'arrêt. Elle n'a pas plus de revenus mais continue à venir en aide à ses compagnons et aux personnes vulnérables.

Cinq millions d'euros à trouver

Au niveau national, il faut trouver cinq millions d'euros pour compenser les deux mois de confinement. En Dordogne, la trésorerie a permis jusqu'à présent de faire face. La branche 24 a même fait un don de 5.000 € pour soulager d'autres communautés en France. Mais "les difficultés sont à venir, indique le responsable de la communauté Emmaüs 24, Cédric Thomas. L'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir si nos clients et nos donateurs vont être au rendez-vous lors de la réouverture."

L'association prépare la reprise de ses activités

L'association réfléchit déjà aux dispositifs qui seront mis en place à ce moment-là afin d'assurer la reprise des activités en toute sécurité. À ce jour, aucun membre d'Emmaüs 24 n'a été atteint du Covid-19.

Si vous souhaitez faire un don à Emmaüs, vous pouvez le faire sur la plateforme en ligne (soutenir.emmaus-france.org) ou par courrier à l'adresse d'Emmaüs 24 au 7 rue Gustave Eiffel à Coulounieix-Chamiers.