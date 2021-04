Confinement en Dordogne : "le coup de grâce pour certains commerces" dit le président de la CCI

Le troisième confinement met, une fois de plus, à rude épreuve les commerçants et les chefs d'entreprise. 150 000 commerces dits "non essentiels" baissent à nouveau le rideau ce samedi soir. Les chefs d'entreprise devront sans doute mettre la main à la poche pour compléter les mesures de chômage partiel. Christophe Fauvel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie en Dordogne et président du syndicat patronal, le Medef. Selon lui, "il y a beaucoup de lassitude" chez les commerçants.

Est ce que les mesures annoncées par Emmanuel Macron constituent pour vous une catastrophe pour les patrons et les commerçants?

Assurément, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas épidémiologistes mais on sait bien que la situation sanitaire est extrêmement tendue et qu'il faut agir. Mais ces mesures font suite quand même à de nombreux stop and go sur l'économie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de lassitude. Beaucoup de doutes et un peu d'abattement chez les chefs d'entreprise. C'est extrêmement mauvais pour l'économie qui a besoin de confiance pour s'exprimer.

150.000 commerces ferment à nouveau demain soir. Est ce qu'il y a des secteurs qui pourraient tout simplement ne pas se relever?

Oui. C'était déjà le cas avant le dernier confinement. Mais là, ça risque d'être le coup de grâce pour certains commerces. C'est d'autant plus injuste que l'on referme les commerces alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas des lieux de contamination. Elle est très compliquée à cette situation, mais on ne tire pas suffisamment d'expériences des précédentes fermetures que nous avons eu.

Il y a quand même des aides pour les entreprises, notamment avec le Fonds de solidarité qui est maintenu? Heureusement ?

On ne peut pas dire que le gouvernement ne met pas les moyens, les moyens qui s'imposent par rapport à la gravité de la situation. Et vu l'état de l'économie, et notamment pour ces commerces, il est bien sûr vital que ces aides soient remises en place. J'ai un rendez vous avec le préfet de Dordogne pour balayer tous ces points là. Nous allons donc en parler, mais il est indispensable que les aides soient au rendez-vous.

Vous vous vous dites que les entreprises ont été plutôt aidées pendant les deux premiers confinement ?

Oui, globalement. Il n'y a rien à dire là dessus, mais le propre d'un chef d'entreprise, ce n'est pas de vivre des subventions publiques. C'est faire sa boutique. Là, on est dans une situation complètement artificielle qui s'impose à nous. Au cours des douze derniers mois, les cas d'ouverture ont été extrêmement minimes. Quand des chefs d'entreprise commencent à baisser les bras, ce n'est pas bon signe.

Est-ce que les entreprises pourront libérer les salariés pour les mettre au chômage partiel, notamment pour s'occuper de leurs enfants ?

Oui tout à fait. Les salariés vont devoir garder leur emploi comme c'était le cas lors du premier confinement. Donc, cela va engendrer bien sûr des réorganisations au niveau de l'entreprise. Pendant quatre semaines, il va falloir tenir et surtout espérer que ce soit le dernier confinement.

Et ça aussi, ça peut coûter cher aux entreprises. Ce chômage partiel ?

Même si la prise en charge est extrêmement importante au niveau du taux de chômage partiel, dans les conditions qui vont être faites de ces quatre prochaines semaines, il manque quand même une partie du salaire pour les salariés. Et là aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça fait beaucoup de fois en peu de temps que ça arrive.