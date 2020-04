Confinement en Dordogne : Le Grand Périgueux lance un plan de soutien aux petites entreprises

Le Grand Périgueux lance un programme d’urgence économique ce lundi 20 avril.Il se présente sous la forme d’un plan de soutien aux petites entreprises, complémentaire à celui que met en œuvre le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine

Au total, le plan d'aide local s'engage sur quatre dispositifs :

- Le fonds de prêts et de solidarités lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, cofinancé par la Banque des territoires et prioritairement destiné aux TPE.

- La création d'un fonds de prêts d’honneur réservé aux entreprises du Grand Périgueux de moins de 10 salariés (TPE) qui ne bénéficient pas de prêt garanti par l'Etat. Il proposera des prêts à 0 % d’un montant de 5000 à 15 000 €. Le fonds est financé à la fois par l’agglomération et par les communes du territoire à hauteur de 2€ par habitant, soit un budget de 500 000€ "au nom d’une certaine idée de la solidarité territoriale en cette période de crise exceptionnelle" précise Le Grand Périgueux dans son communiqué publié ce lundi.

- Le Grand Périgueux crée un Fonds de soutien d’urgence en complément du fonds régional. Il s’adresse aux entreprises de 5 à 250 salariés sévèrement touchés par les conséquences de l'épidémie de coronavirus.

- Enfin, une série d'investissement de revitalisation et de modernisation pour les commerçants et les artisans. La subvention varie selon la localisation de l’entreprise, son activité et les investissements envisagés.

À cela s'ajoute des actions spécifiques pour les associations, le secteur du tourisme et du bâtiment.

Les dossiers d'attribution du Fonds régional de prêt et de solidarité, et du Fond de prêt territorial seront à constituer auprès des plateformes Initiative Nouvelle Aquitaine et Initiative du Périgord à partir de début mai.