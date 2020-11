Confinement en Dordogne : les supermarchés préparent la fermeture de certains rayons

Dès demain, il ne sera plus possible d'acheter certains produits jugés non-essentiels dans les rayons des grandes surfaces du Périgord, comme partout en France.

La journée a été mouvementée pour les gérants et salariés des grandes surfaces du département. A partir de ce mardi, il n'auront plus le droit de vendre des produits jugés non-essentiels comme la vaisselle et les vêtements. Dans la journée mardi 3 novembre un décret paraîtra dans le Journal officiel, les catégories de rayons des grandes surfaces contraints de fermer seront publiés. Voici ceux qui devraient être concernés :

Les rayons jouets Les rayons culturels (livres, CD, DVD) Les rayons décoration, ustensiles de cuisine et arts de la table Les espaces bijouterie Les rayons maquillage et produits de beauté Les rayons textiles Les rayons fleur Les rayons électroménager

Au magasin Intermarché de Chancelade, le gérant Jean-Luc Sandra, a déjà condamné son rayon livre avec des rubans, les références ont également été supprimés pour qu'aucun passage en caisse ne soit possible. A partir de demain, il devra aussi fermer son rayon cuisine et électroménager malgré la réception de fours pour le début d'une promotion : "je me demande si les ustensiles de cuisine sont vraiment non-essentiels, on peut casser un couteau, avoir besoin d'une poêle..." mais Jean-Luc comprend ces restrictions vis-à-vis de ses collègues commerçants, obligés de fermer complètement leurs établissements.

Christine, l'une des clientes, hausse les épaule en voyant les salariés préparer la fermeture de certains rayon : "On en serait peut-être pas là si on respectait les règles..."

Le décret étant publié ce mardi, il ne prendra effet que mercredi 3 novembre. De quoi laisser quelques heures aux magasins pour s'organiser.