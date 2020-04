En partenariat avec France Bleu, le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat met en place une carte interactive pour recenser tous les artisans encore ouverts près de chez vous.

Confinement en Gironde et en Dordogne : la carte des artisans qui restent ouverts

Boulanger, boucher, mais aussi garagiste ou encore dépanneur : de nombreux artisans assurent encore des services, malgré la crise sanitaire. Les Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) vous aident, en partenariat avec France Bleu, à trouver les entreprises artisanales ouvertes près de chez vous grâce à une carte interactive. Les artisans qui sont en mesure d'exercer en respectant les mesures de sécurité sanitaire sont invités à s'inscrire, afin de donner plus de visibilité aux entreprises locales et de proximité.

"Depuis le début de la crise, la majorité des établissements sont fermés, rappelle Nathalie Laporte, présidente de la CMA interdépartementale de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Il fallait pour que l'économie perdure, que les artisans puissent s'inscrire sur cette carte. Et les citoyens peuvent en quelques clics trouver ce qu'ils cherchent. C'est pour faire du circuit court. Je revendique le 'Vivons local, vivons artisanal'. J'espère que les consommateurs en ont pleinement conscience. Il en va de la survie de de nos entreprises et de nos commerces."

Nathalie Laporte : "Il en va de la survie de nos entreprises et de nos commerces." Copier

Retrouvez la carte des artisans girondins ouverts ici