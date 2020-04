Confinement en Ile-de-France : les auto-écoles sont fermées, leurs propriétaires "désespérés"

Un coup dur qui pourrait porter un coup fatal aux auto-écoles d'Ile-de-France. Fermées pendant le confinement, certaines ne pourraient pas rouvrir le 11 mai prochain, d'après le syndicat Unic, Union nationale des indépendants de la conduite. "Il y a ceux qui ne vont pas reprendre du tout, je dirai 20 à 30% de la profession, parce qu'ils n'ont plus de trésorerie et ne pourront pas tenir, et il y a ceux qui font un crédit (...) et rien ne dit qu'ils pourraient l'assumer après", craint Philippe Colombani, le président-fondateur de l'Unic.

Les professionnels demandent une aide de l'Etat

Louisa Mebarki, gérante d'une auto-école à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), a peur pour la suite. "Nous sommes désespérés, il n'y a plus rien qui rentre, pas un centime ! Aucune trésorerie et nous avons des frais d'environ 10.000 euros par mois", déplore celle qui a dû mettre au chômage technique deux salariés.

Les auto-écoles ont des charges fixes tous les mois : la location des véhicules, les assurances, le loyer du local etc. "Nous avons besoin d'une enveloppe pour survivre ! " lance-t-elle, dans un département qui a vu disparaître une cinquantaine d'écoles de conduite en l'espace d'un an, passant de 324 à 270 en Seine-Saint-Denis, à cause de l'ouverture à la concurrence des plateformes en ligne qui propose un permis à bas coût.