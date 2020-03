Confinement : en Mayenne, des syndicats demandent la fermeture des entreprises non-indispensables

L'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires en appelle à la Préfecture de la Mayenne pour contraindre certaines entreprises et administrations à fermer pour préserver la santé des employés.

Un numéro a été mis en place pour les entreprises touchées par l'interruption de leur activité pour cause de Covid-19

"Les considérations financières ne doivent pas prendre le pas sur la préservation de la santé des travailleurs", écrit dans un communiqué l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires du département. Les organisations syndicales se disent indignées par la poursuite du travail dans des entreprises et des administrations "qui n'ont aucune utilité dans la gestion de la crise sanitaire".

Ces syndicats soulignent que les mesures barrières ont tardé à être mises en place ou le sont partiellement : "nous condamnons les entreprises qui s'obstinent à mettre la vie de leurs salariés en danger et par ricochet de toute la population".

L'intersyndicale demande à la Préfecture de la Mayenne d'intervenir pour contraindre ces entreprises et ces administrations, non-indispensables, à fermer temporairement et souhaite que les autorités contrôlent et imposent les mesures de protection nécessaires dans tous les secteurs essentiels (transport routier, commerce alimentaire, santé).