Confinement : en Mayenne, les élus exigent du gouvernement la réouverture des commerces de proximité

La fermeture des commerces de proximité, mesure de plus en plus critiquée. Un coup de massue supplémentaire après celui du printemps. Bars, restaurants, magasins de chaussures, de vêtements, librairies baissent le rideau, les grandes surfaces, elles, restent ouvertes. On peut y aller faire ses courses alimentaires mais aussi acheter des chaussures, des vêtements, des fleurs, et bien d'autres choses. La Confédération des petites et moyennes entreprises estime que les commerces de proximité contraints de fermer durant le confinement sont "en danger de mort" malgré les aides gouvernementales.

Les élus du Département de la Mayenne montent à leur tour au front pour soutenir les commerçants : "nous, Président du Conseil départemental et Président de l’Association des Maires, Adjoints et Présidents de communautés de la Mayenne, demandons au Gouvernement de faire preuve de discernement et de rouvrir les commerces de proximités, poumon essentiel de notre société" expliquent-ils dans un communiqué, mettant en avant la fragilité du secteur : "cette fermeture intervient à deux mois des fêtes de Noël, là où beaucoup de commerçants réalisent une partie conséquente de leurs chiffres d’affaires. Les fermer aujourd’hui, c’est assumer d’en sacrifier une partie, qui ne rouvrira plus".

Le sénateur vendéen Les Républicains, Bruno Retailleau, vient, pour sa part, de lancer une pétition pour l'ouverture des commerces de proximité.