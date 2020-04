Confinement et coronavirus : Nuits-Saint-Georges retrouve son marché

Alain Cartron, le maire de Nuits-Saint-Georges, la réclamait depuis de longues semaines inlassablement, mais à chaque fois, la réponse était la même. Le marché de Nuits-Saint-Georges n'est pas indispensable, en raison de la présence de plusieurs commerces alimentaires dans la commune.

Cette fin de semaine, et après avoir reçu le soutien de Nature & Progrès Bourgogne et des Amis de la Terre Côte-d'Or, la demande du maire a finalement été acceptée. La préfecture de la Côte-d'Or autorise la réouverture du marché de Nuits-Saint-Georges dès le 1er mai, en imposant les mesures barrières nécessaires à tout risque de contamination au coronavirus Covid-19 et en limitant celui-ci aux seuls produits alimentaires.