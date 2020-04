Confinement : face à la vague coronavirus, certains plagistes niçois pourraient couler

"Sea ,sex and sun" chantait Serge Gainsbourg. Le confinement fait voler en éclat nos habitudes. Fini la plage et les baignades en mer, au moins jusqu'au premier juin. Le bord de mer sur les galets à Nice ou sur le sable fin à Cannes est interdit d'accès. Pas question pour l’heure d’imaginer des nageurs, des touristes collés-serrés.

Pour les professionnels du tourisme en bord de mer, les fameux plagistes, c'est la douche froide. Le confinement prolongé enterre définitivement leur saison.

Pour l'heure, les plagistes poursuivent leur installation de pergola et de restaurant sur les galets ou le sable, ils en ont le droit malgré le confinement. Mais à mesure que les jours passent, l'espoir s'amenuise.

"On a perdu trois mois de saison, dont deux mois très forts : le mois de mai avec les ponts, le mois de juin qui est déjà la haute saison."

Sans compter sur la clientèle internationale qui ne pourra pas se prélasser sous le soleil azuréen cette année, pour la première fois : "60% de notre clientèle est internationale, et c'est aussi celle qui consomme le plus notamment les russes ou les chinois" s'alarme René Colomban qui est aussi président de la fédération nationale des plagistes.

"On est entre 500.000 euros et un million et demi d'euros suivant les établissements, à mon avis il y aura de la casse"