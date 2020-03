Confinement face au coronavirus : la grogne des détenus après la suppression des parloirs

En raison des risques sanitaires face à l'épidémie du coronavirus, les parloirs ont été suspendus pour tous les détenus de France depuis ce mercredi 18 mars jusqu'au 31 mars. Une décision qui fait, un peu plus encore, monter la pression en prison en augmentant la colère des détenus selon Stéphane Perrot, délégué du syndicat UFAP UNSA à la maison d'arrêt de la Talaudière : "On s'attendait à ce qu'il y ait des mouvements collectifs d'incompréhension et de colère et c'est ce qu'il s'est passé à la Talaudière mardi. Tout est finalement rentré dans l'ordre à partir de 18 heures. Les détenus ont fini par comprendre que c'est important de rester confiné dans la cellule et d'éviter les sorties".

Pas le stock suffisant de masques et de gels hydroalcooliques pour nos agents.

En parallèle au confinement, la prison de La Talaudière se prépare aussi à mettre en quatorzaine les détenus dans l'hypothèse où un cas de coronavirus serait avéré chez les prisonniers. "On a aménagé une aile spécialement au cas où des cas de coronavirus seraient sur l'établissement" assure Stéphane Perrot.

Des cas qui peuvent se déclarer chez les prisonniers comme chez les surveillants. En matière de protection, le délégué du syndicat UFAP UNSA déplore un manque d'équipement pour ses collègues : "Nous n'avons pas le stock suffisant pour fournir tous les agents en masques et en gels hydroalcooliques. Donc on essaie de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. On laisse des distances de précaution et les agents se nettoient très souvent les mains avec du savon".

La garde des sceaux a promis un arrivage de matériel sanitaire pour ce jeudi 18 mars au plus tard.