Confinement : forte augmentation du chômage en Côte-d'Or au mois de mars

Le nombre de demandeurs d'emploi a fortement augmenté au mois de mars 2020 en Côte-d'Or et plus largement en Bourgogne-Franche-Comté. Avec le confinement, de plus en plus de contrats courts, comme les missions d'intérim, ont pris fin.