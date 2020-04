Confinement : France Alzheimer Hérault maintient le lien avec les patients et leurs familles

Depuis plusieurs jours, face à l’ampleur de la pandémie COVID 19 et à la situation sanitaire grave et inédite en France et dans le monde, le gouvernement a renforcé les mesures de protection en suspendant toute visite dans les EHPAD et en prolongeant la durée du confinement.

Ces mesures légitimes ont des conséquences importantes tant pour les proches aidants que pour les personnes malades d’Alzheimer et ont un impact dommageable sur la capacité des aidants à gérer la personne malade privée de relations sociales, privés aussi d'ateliers divers, et de convivialité et pour certains, privés d'accueil de jour.

Ne pas rompre le lien avec les patients et leur famille

L’isolement est un facteur de risque de dégradation de l'état de santé de ces malades. Pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées par les familles, France Alzheimer Hérault a mis en place :

- une permanence d’écoute téléphonique

- des appels par des bénévoles afin de maintenir le lien social et s’enquérir des besoins

- un soutien psychologique pour les aidants en grande difficulté.

Ces soutiens sont assurés par des salariés et des bénévoles connaissant la maladie, formés à l’accueil et à l’écoute, et par des psychologues, neuropsychologues intervenant régulièrement pour l'association.

L’objectif de ces actions est de préserver le lien avec les familles, leur prodiguer des conseils, les orienter, le cas échéant, vers des sources fiables d’informations et leur permettre de mieux traverser cette période difficile.

Renseignements et recueil des demandes : contact@alzheimer34.org ou 07 82 69 99 55