Confinement : le chômage augmente de 8,9% dans les Landes en mars

En mars, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A a progressé de 246.000 pour s'établir à 3,732 millions, effaçant les baisses de janvier et février avant la crise et rejoignant un niveau proche de celui de septembre 2017.

Cette hausse s'explique par une nette augmentation des entrées à Pôle emploi ( 5,5 %) et d’une très forte baisse des sorties (-29,0 %). Avec la mise en place du confinement ayant conduit à des non-renouvellements et à peu d'embauches de courte durée, les entrées pour fins de mission d’intérim et fins de contrats courts sont en hausse.

C'est la même chose dans les Landes. Entre fin février et fin mars, selon les chiffres de la Darès (la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques), qui dépend du ministère du Travail : 1.710 personnes en plus sont inscrites en catégorie A, c'est à dire sans aucune activité. En comparaison, entre janvier et février, la baisse était de 70 personnes et de 210 personnes sur le mois de janvier.

A l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, la hausse sur le mois de mars est de 8.5%. "Cette augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est notamment portée par les ceux qui recherchent un métier dans les secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics, des services à la personne, de l’hôtellerie et du tourisme, du transport et de la logistique, ainsi que du commerce. Le nombre de demandeurs d’emploi recherchant un métier dans le spectacle est lui aussi en forte hausse" explique la Darès dans un document qui zoom sur les demandeurs d'emploi en mars 2020.

Un focus qui fait suite à la publication, ce lundi des chiffres trimestriels du chômage en France. Dans les Landes, au premier trimestre 2020, le nombre de demandeurs d'emplois en catégorie A augmente de 0.9% par rapport au 31 décembre dernier, selon les chiffres de Pole Emploi et la Direccte Nouvelle-Aquitaine. Les personnes tenues de chercher un emploi et ayant une activité réduite dans le département (catégorie B) sont en forte augmentation : + 6.5%.