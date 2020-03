Confinement: l'activité économique en mode dégradé dans le Puy-de-Dôme

Cette première semaine de confinement a été une sorte de rodage, le temps pour tout le monde de s'organiser. Pour les entreprises, les commerçants et les artisans, le travail en mode dégradé est devenu la norme. Dans le Puy-de-Dôme, seulement 19% des entreprises fonctionnent normalement alors que 46% des PME et PMI sont à l'arrêt.

Les chambres consulaires se sont organisées pour essayer de répondre au mieux aux questions de leurs adhérents, même si les réponses peuvent parfois être différentes d'un jour à l'autre.

Pas de clients pour les chocolats de Pâques?

A la Chambre des Métiers et de l'Industrie, il y a eu trois fois plus d'appels téléphoniques depuis lundi. Idem pour les contacts par mail. A chaque fois, les questions tournent autour d'un même thème: pratiques pour savoir s'il est possible d'ouvrir ou comment gérer le flux de clients par exemple, ou bien sur les aides qui pourraient être disponibles. La situation est totalement différente selon les commerces et même pour les commerces alimentaires qui pourraient rester ouverts. Les pâtissiers et chocolatiers n'ont plus aucun client, au plus mauvais moment, celui de la période des chocolats de Pâques. La production a pourtant été lancée depuis plusieurs semaines pour la plupart des chocolatiers.

A la Chambre de Commerce et d'Industrie, une équipe dédiée de 24 personnes a été mise en place pour répondre aux questions. Là aussi, les demandes tournent beaucoup autour des aides possibles ainsi que sur le chômage partiel. Une communication par newslater (5 déjà éditées) a également été organisée.

A la Chambre d'Agriculture, rien de particulier pour le moment. Les agriculteurs sont peut être les moins touchés, en tout cas en ce début de confinement. Cela n'empêche pas les vaches de produire du lait ou aux plantes de pousser. La véritable question est de savoir si les productions agricoles pourront bien être transportées jusqu'aux transformateurs et si ceux-ci seront encore en mesure de poursuivre leur activité (certains abattoirs travaillent à effectif réduit par exemple).

Les contacts:

Chambre de Commerce et d'Industrie:

- infocovid19@puy-de-dome.cci.fr

- 04 73 43 43 43

Chambres des Métiers et de l'Artisanat

- economie@cma-puydedome.fr

- 04 73 31 52 00